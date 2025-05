PGE Start Lublin w ostatnim meczu fazy zasadniczej zagra z liderem rozgrywek

Już wiadomo, że potencjalnych rozwiązań ostatniej kolejki Orlen Basket Ligi jest bardzo dużo i nie sposób jest przewidzieć, na kogo trafi PGE Start Lublin w pierwszej rundzie play-off. Na pewno celem lublinian powinno być zajęcie miejsca w czołowej czwórce, co da im przewagę własnego parkietu na etapie ćwierćfinału. To jest bardzo prawdopodobne. Aby jednak było to pewne to najlepiej jest pokonać Anwil Włocławek.

Jest to jednak zadanie bardzo trudne, bo włocławianie to lider Orlen Basket Ligi. Inna sprawa, że ten zespół jest już pewien wygrania sezonu zasadniczego, więc bardzo prawdopodobny jest to, że Anwil będzie chciał trochę zaoszczędzić sił przed rywalizacją w fazie play-off.

Zatrzymanie Anwilu będzie dla podopiecznych Wojciecha Kamińskiego bardzo trudne, bo jest to drużyna naszpikowana gwiazdami. Jedną z nich jest chociażby DJ Funderburk. 28-letni podkoszowy grał w Europie w naprawdę poważnych ligach, jak chociażby włoska czy francuska. Nie wolno też zapominać o silnej polskiej rotacji, której liderami są Luke Petrasek czy Michał Michalak.

Środowa rywalizacja rozpocznie się tak jak wszystkie mecze ostatniej kolejki Orlen Basket Ligi o godz. 20. Spotkanie będzie pokazywane na żywo na antenie platformy internetowej Emocje.tv.