Pierwsza taka decyzja GDDKiA. Budowa nowego odcinka A2 tylko dla wybranych państw

Chodzi o ponad 16-kilometrowy odcinek A2 w województwie lubelskim od węzła Biała Podlaska do rejonu miejscowości Kijowiec.

Nowa trasa będzie dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu oraz rezerwą pod dobudowę trzeciego pasa. Poza tym, powstać mają obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego, oświetlenie oraz odwodnienie drogi. Piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z nowych chodników i ścieżek rowerowych.

Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 16 czerwca.

Wiadomo, że na pewno nie będzie to firma z tzw. kraju trzeciego. Bowiem, GDDKiA przy tym zamówieniu po raz pierwszy uwzględnia założenia wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 22 października 2024 roku. Daje on zamawiającym możliwość decydowania m.in. o niedopuszczeniu do przetargu ofert składanych przez wykonawców z siedzibą w państwie innym niż: państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-strona Porozumienia WTO w sprawie zamówień rządowych (GPA) lub państwo będące stroną umowy bilateralnej lub regionalnej zawartej przez Unię Europejską w zakresie zamówień publicznych.

Czas na realizację inwestycji to 32 miesiące.

A2 na wschód od stolicy

Z czterech odcinków pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską, trzy są w realizacji, a dla zadania Swory - Biała Podlaska GDDKiA ma już decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. - Kierowcy skorzystają z niego po zakończeniu prac na wcześniejszych trzech odcinkach – zaznacza Małgorzata Tarnowska, główny specjalista z GDDKiA. - Pomiędzy Siedlcami a Sworami wykonawcy realizują prace związane z układaniem kolejnych warstw nawierzchni ciągu głównego. Prowadzone są roboty przy obiektach mostowych, przebudowywane są kolizje z urządzeniami infrastruktury podziemnej, montowane są siatki ogrodzeniowe, ekrany akustyczne i bariery energochłonne- precyzuje Tarnowska.

Zaawansowanie na każdym z odcinków jest różne. Wynika ono m.in. z terminów uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

W tym roku kierowcy będą mogli korzystać z kolejnych 67 km autostrady A2.

Trwają również prace nad przedłużeniem A2 od Białej Podlaskiej do Dobrynia o łącznej długości ponad 25 km. Oprócz właśnie ogłoszonego postępowania przetargowego dla odcinka od Białej Podlaskiej do Kijowca, w toku jest postępowanie przetargowe na projekt i budowę odcinka Kijowiec – Dobryń o długości 9,3 km.