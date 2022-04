Pod koszami Dziennika Wschodniego: 4-te Piętro z tytułem mistrzowskim

Do samego końca toczyła się zacięta walka o triumf w rozgrywkach Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego. Terminarz gier ułożył się w ten sposób, że w ostatnim meczu sezonu spotkały się dwie najlepsze ekipy – 4-te Piętro i The Reds Iglo-Klima. W pierwszym meczu 4-te Piętro wygrało różnicą 14 pkt, więc „Czerwoni” w rewanżu mieli do odrobienia całkiem duży dystans.

Do decydującej rywalizacji przystąpili jednak pełni wiary w końcowy sukces i już w pierwszej kwarcie odrobili 10 pkt. Chwilę później The Reds osiągnęli upragnione 14 pkt różnicy po celnym rzucie Dariusza Josika. 4-te Piętro jednak nie odpuszczało i przez kolejne minuty różnica pomiędzy obiema ekipami oscylowała wokół 10 pkt. W czwartej kwarcie jednak kapitalny fragment rozegrał Marcin Ożga, który zdobył 5 pkt z rzędu i sprawił, że liderzy rozgrywek mogli poczuć się znacznie pewniej. Następnie z celnymi rzutami włączył się Dominik Gorgol. Ich dobra postawa sprawiła, że wprawdzie 4-te Piętro poniosło pierwszą porażkę w tym sezonie, ale obroniło zaliczkę z wcześniejszego spotkania.

Po zakończeniu spotkania odbyło się uroczyste podsumowanie rozgrywek i rozdanie medali. Poznaliśmy również najlepszego strzelca zmagań. Został nim Marek Lejko z The Reds Iglo-Klima. Doświadczony skrzydłowy o 10 pkt wyprzedził Dariusza Kota z Lipa Team. Trzeci w tym zestawieniu Piotr Ziółkowski miał już dużo większą stratę.

– Uważam, że to był rewelacyjny sezon. Zaliczyliśmy progres w liczbie uczestników, a w przyszłym sezonie wygląda na to, że dołączą do nas kolejne drużyny. Trzeba do tego dodać znakomitą rodzinną atmosferę podczas spotkań. Życzę sobie, aby kolejne rozgrywki były tak udane jak te właśnie zakończone – powiedział Jerzy Żytkowski, organizator rozgrywek Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego.

Grupa walcząca o miejsca 1-6: The Reds Iglo-Klima – 4-te Piętro 60:58 * Lancet – Piąty Faul 48:87 * WinPlay – Symbit 43:63.

4-te Piętro 15 29 +392 The Reds 15 29 +285 Symbit 15 26 +314 Piąty Faul 15 24 +5 WinPlat 15 21 -118 Lancet 15 19 -169

Grupa walcząca o miejsca 7-11: Quttro Tech. – Dom Plus 65:57 * Adley Hydroizolacje – Lipa Team 41:54.

Quattro 14 22 +53 Dom Plus 14 20 -157 Lipa Team 14 18 -149 Adley 14 16 -345 Venta 14 16 -111

Klasyfikacja strzelców: 1. Marek Lejko (The Reds) 273 pkt; 2. Dariusz Kot (Lipa Team) 263 pkt; 3. Piotr Ziółkowski (Symbit) 214 pkt; 4. Bogumił Szady (Lancet) 212 pkt; 5. Łukasz Łukawski (4-te Piętro) 211 pkt; 6. Nikodem Koszałka (Piąty Faul) 204 pkt; 7. Krzysztof Adamczyk (Symbit) 192 pkt; 8. Bartłomiej Jóźwiakowski (4-te Piętro) 191 pkt; 9. Robert Paluch (Lancet) 182 pkt; 10. Kamil Kozioł (The Reds) 174 pkt.