Pod Koszami Dziennika Wschodniego: Medale już są, czekamy na ich kolory

Najmniejsze szanse na mistrzostwo ma z tego grona Symbit. Podopieczni Sławomira Łątki mieli w minioną sobotę ciężką przeprawę z Lancetem. Doświadczeni Medycy stawiali opór głownie w pierwszej połowie, kiedy mieli jeszcze wystarczająco duż siły. Później już im ich zabrakło i Symbit wygrał 81:57.

Świetny mecz rozegrał Łukasz Zając. Były zawodnik grup młodzieżowych lubelskiego AZS zdobył 16 pkt. Dzielnie wspierał go Krzysztof Adamczyk, który dołożył 15 „oczek”. U pokonanych trzeba wyróżnić Mirosława Gomółkę. Ten liczący sobie 63-lata obrońca był podporą Startu jeszcze w latach 80-tych, kiedy w „czerwono-czarnych” występował m.in. słynny Kent Washington. Mimo upływu wielu koszykarskich epok Gomółka wciąż jest w świetnej dyspozycji. W sobotę zdobył aż 20 pkt.

Najwięcej emocji przyniosło jednak starcie Piątego Faulu z The Reds Iglo-Klima. Da tych pierwszych ten mecz był ostatnią szansą na włączenie się do walki o podium. Dla tych drugich wygrana przedłużała nadzieję na mistrzowski tytuł. Rywalizacja była bardzo wyrównana, chociaż to Czerwoni mieli przez większość czasu gry przewagę. Co najważniejsze, zachowali zimną krew w końcówce i wygrali 73:66.

Do zwycięstwa ekipę The Reds Iglo-Klima poprowadzili Artur Josik i Piotr Padysz. To zawodnicy, którzy po amatorskich parkietach biegają już od wielu lat i są w koszykarskich środowisku bardzo szanowani. Josik zdobył w sobotę 21 pkt, a Padysz 16 pkt. U przeciwników natomiast wyróżnił się Nikodem Koszałka, który dorzucił do dorobku Piątego Faulu 22 pkt.

Grupa walcząca o miejsca 1-6: WinPlay – 4-te Piętro 57:107 * Piąty Faul – The Reds Iglo-Klima 66:73 * Lancet – Symbit 57:81.

4-te Piętro 12 24 +342 The Reds 12 23 +234 Symbit 12 22 +308 Piąty Faul 12 19 0 WinPlay 12 17 -99 Lancet 12 16 -76

Grupa walcząca o miejsca 7-11: Quattro Tech. – Adley Hydroizolacje 68:34 * Venta – Dom Plus 31:44. Pauzował: Lipa Team.