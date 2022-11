W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbędzie się losowanie grup rozgrywek Lotto 3x3 Liga

W jej rozwoju pomógł oczywiście występ reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Wprawdzie ze stolicy Japonii Biało-Czerwoni wrócili bez medalu, to transmisje z ich spotkań przyciągały tłumy kibiców.

Teraz władze polskiej koszykówki postanowiły zrobić kolejny krok i zorganizować w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli turniej Lotto 3x3 Liga. W sobotę zostanie rozegrana faza grupowa: drużyny zostaną podzielone na cztery grupy po cztery zespoły, zagrają systemem każdy z każdym w danej grupie. W niedzielę odbędzie się faza play-off. Do turnieju finałowego zaplanowanego na luty 2023 roku awansują cztery najlepsze drużyny turnieju. – Koszykówka 3x3 staje się w Polsce coraz bardziej popularna. To zasługa świetnych wyników naszych reprezentacji, a także drużyn LOTTO 3x3 Team, które reprezentują nas na arenie międzynarodowej. Teraz chcemy zrobić kolejny krok i zaczynamy rozgrywki LOTTO 3x3 Ligi, w których wezmą udział drużyny Energa Basket Ligi. To duży projekt, który tworzymy razem z naszym partnerem, Totalizatorem Sportowym. Wspólnie wierzymy w potencjał tej odmiany koszykówki i liczymy na jej dalszy rozwój – powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki.

Poszczególne kluby powoli już ujawniają swoje składy na turniej w Lublinie. I tak w zespole Stali Ostrów Wielkopolski wystąpi Michael Hicks, jedna z legend koszykówki 3x3 i uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Bardzo mocny skład, w którym roi się od specjalistów od tej odmiany basketu, awizowała Legia Warszawa. W Lublinie w jej barwach pojawią się m.in. Arkadiusz Kobus czy Michał Wojtyński, który w przeszłości grywał w reprezentacji Polski.

Warto dodać, że impreza w Lublinie będzie transmitowana na sportowych antenach Polsatu, co dodatkowo dodaje jej prestiżu.