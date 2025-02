Krzysztof Barszczewski: Sky Jumpers to projekt z pasją

Skąd wziął się pomysł na projekt Sky Jumpers?

- Pomysł na projekt Sky Jumpers narodził się w mojej głowie w 2023 roku, jeszcze kiedy mieszkałem w Irlandii. Wówczas zakończyłem pracę w szkółce Young Talents Dublin, prowadzonej przez Artura Kazimierczaka – znanego i cenionego trenera w środowisku piłkarskim. Dzięki niemu udało mi się stworzyć najlepszą szkółkę bramkarską w Irlandii, współpracując z wybitnymi szkoleniowcami, takimi jak Serb Bojan Vasić – serbski trener, obecnie pracujący w akademii Atlético Madryt w Dublinie oraz mój asystent z Chile, Bryan Pavez Toro. Wspólnie łączyliśmy pracę zawodową z prowadzeniem treningów piłkarskich. Po nieudanej próbie stworzenia autorskiego projektu piłkarskiego w Irlandii odbyłem przełomową rozmowę telefoniczną z moim ojcem, Bogusławem Barszczewskim – prezesem TKKF Cukropol. To on namówił mnie do powrotu na stałe do Lublina, oferując mi funkcję dyrektora marketingu w jednym z najstarszych stowarzyszeń sportowych w mieście.

Jakie są cele projektu Sky Jumpers?

– To inicjatywa, której głównym celem jest doskonalenie umiejętności sportowych i tworzenie unikalnej przestrzeni dla pasjonatów koszykówki. Serdecznie zapraszamy na otwarte treningi, które odbywają się w piątki o godz. 21.15 w hali I Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Prowadzi je Kyle Moon, który skupia się na doskonaleniu umiejętności indywidualnych poszczególnych zawodników. Nasza drużyna bierze udział w amatorskiej lidze LNBA, a w składzie mamy zawodników z bogatym doświadczeniem. Grają u nas byli zawodnicy AZS Lublin, m.in. Tomasz Galan i Przemysław Chabros. Ogromnym wzmocnieniem są także zawodnicy pierwszego zespołu Lublinianki: Olgierd Sędłak – utalentowany gracz z Chełma, a także nasz rozgrywający Antoni Futrzyński. W składzie mamy również Kyle’a Moona oraz ojca Olgierda, Grzegorza. Sky Jumpers to projekt, który od samego początku budowaliśmy z pasją, ale bez wielkich oczekiwań ze strony innych. Przed sezonem wielu skazywało nas na pożarcie – byliśmy nową drużyną, dopiero szukającą swojego miejsca, bez wielkiego zaplecza i długiej historii w lidze. A jednak pokazaliśmy, że potrafimy grać i wygrywać nawet z uznanymi markami, takimi jak Matematyka czy Alco.

Słyszałem, że Sky Jumpers chce rozwijać się także na polach innych niż koszykarskie...

- Sky Jumpers to projekt, który działa na wielu płaszczyznach. Wkrótce ruszamy również z nowymi inicjatywami piłkarskimi. Planujemy stworzenie platformy, która będzie łączyć piłkarzy, trenerów i skautów, otwierając nowe możliwości dla zawodników z Lublina i Dublina. Przy okazji chciałbym podziękować wszystkim partnerom projektu, którzy wspierają naszą inicjatywę i pomagają rozwijać Sky Jumpers. Szczególne podziękowania kieruję do mojego przyjaciela, Marcina Załugi – kolejnego trenera z Akademii Atlético Madryt w Dublinie i jednego z założycieli futsalowego zespołu Celtic Eagles Dublin. To właśnie on kiedyś wyciągnął do mnie rękę z pomocą i dzięki niemu miałem możliwość zadebiutowania w półprofesjonalnej lidze futsalu w ekstraklasowym zespole Blu Boys Dublin, co było spełnieniem moich marzeń z dzieciństwa. Podziękowania kieruję również do całego stowarzyszenia TKKF Cukropol, mojego ojca, prezesa Bogusława Barszczewskiego, całej mojej rodziny, a w szczególności mojej ukochanej Gosi, której zawdzięczam wszystko. Ogromne podziękowania również dla ludzi, których miałem przyjemność poznać zarówno w Lublinie, jak i w moim drugim domu w Dublinie – to oni przyczynili się do mojego rozwoju i wsparcia projektu.