LNBA: Pierwsza wygrana Sky Jumpers była blisko

I chociaż w hali I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica zmierzyły się dwie najsłabsze drużyny Konferencji A, to emocji nie brakowało. Sky Jumpers to beniaminek najwyższej dywizji.

Drużyna stworzona przez Krzysztofa Barszczewskiego nie ma w składzie zbyt wielu zawodników, którzy zaznali smaku gry w Konferencji A. Jest jednak wśród nich jedna z największych gwiazd całych rozgrywek – Olgierd Sędłak. Ten 17-latek to jeden z większych talentów koszykarskich w naszym regionie.

Na co dzień występuje w II-ligowej Lubliniance KUL Basketball, gdzie jednak na razie głównie zdobywa doświadczenie. Błyszczy natomiast w LNBA i w spotkaniu z 12 Małpami przez wiele minut utrzymywał Sky Jumpers na prowadzeniu. Olgierd Sędłak zakończył rywalizację z 31 pkt na koncie. Dzielnie wspierał go jego ... ojciec, Grzegorz, który dołożył 4 „oczka”.

Na koniec jednak to 12 Małp cieszyło się ze zwycięstwa. Michał Żuliński zebrał w tym sezonie bardzo międzynarodową drużynę. W składzie jest aż trzech obywateli Zimbabwe. Najlepszy z nich to Panashe Vangana, który zdobył aż 25 pkt. Bohaterem meczu był jednak doświadczony Polak, Łukasz Zając. Ten znakomity rozgrywający zdobył 7 pkt i miał aż 11 zbiórek.

Konferencja A: Patobasket – Alfachem Team 58:32 * Polski Cukier Rodmos – Matematyka 50:69 * 12 Małp – Sky Jumpers 63:60 * Alco – Kanina 55:48.

Matematyka 3 6 183:139 Patobasket 3 5 167:119 Alco 3 5 155:155 Rodmos 3 5 150:159 Kanina 3 4 138:142 Alfachem 3 4 142:169 12 Małp 3 4 146:163 Sky Jumpers 3 3 147:182

Konferencja B: Bad Boyz Plus Familia – Elektroland Mavs Team 59:38 * Basketball Fever – Orlikowe Świry 54:39 * AT Vision – Angry Dogs 46:42 * Devils – Flying Foxes 44:49.

Foxes 3 6 122:81 Fever 3 6 162:128 Bad Boyz 2 4 105:66 Orlikowe Świry 3 4 116:140 AT Vision 3 4 125:146 Devils 3 4 102:102 Angry Dogs 3 4 122:124 Mavs 2 2 76:106 Akademia 2 0 0:40

Konferencja C: Bez Cukru – Nothing But Net 61:50 * Barber Ekipa – Młode Bogi 64:18 * Pozytywne Porycie – Moose Lublin BC 39:45 * Lublinianka KUL Basketball – Alleyoop 18:56 * Basket Flow – Numa Numa Yay 47:46.