LNBA: Zmiana lidera w ostatniej chwili

Co ciekawe, do tej sytuacji nie przyczynili się obrońcy tytułu, którzy z Symbitem przegrali na początku sezonu. Wyręczyli ich gracze beniaminka Konferencji A, zespołu Patobasket. Symbit przystąpił do tego spotkania bardzo mocno osłabiony. Jego manager Sławomir Łątka nie miał żadnego pola manewru, ponieważ w jego ekipie uczestniczyło w meczu zaledwie pięciu zawodników.

Mimo to w pierwszej połowie wydawało się, że Symbit da radę pokonać Patobasket, bo prowadził już różnicą 10 pkt. Rywale jednak nie poddali się i na nieco ponad dwie minuty przed końcem meczu wyszli na prowadzenie. O ich zwycięstwie 52:50 przesądziła ostatnia ofensywna akcja, w której do kosza trafił Szymon Czerniak. Największe zasługi w triumfie beniaminka miał jednak duet Mateusz Kulig i Jakub Wachowicz. Obaj gracze zdobyli po 14 „oczek”, z tym, że ten pierwszy dołożył jeszcze 10 zbiórek. W Symbicie wyróżnił się Łukasz Zając. Ten drobny wzrostem, ale wielki duchem rozgrywający jak zwykle popisywał się fantastyczną defensywą i zebrał 13 piłek, a także miał 5 przechwytów. W ofensywie z kolei dołożył aż 7 asyst.

Patobasket w pierwszej rundzie fazy play-off zmierzy się z Alpacą Alfachem-Migel Brothers, która w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego dość niespodziewanie męczyła się z Lublinianką Basketball Team. Alpaca wygrała ostatecznie 59:52, a największy udział w tym triumfie miał Łukasz Jagoda, autor 12 pkt. Trzy więcej zdobył jego klubowy kolega, Dominik Gorgol. W Lubliniance natomiast wyróżnił się Jakub Łódź-Śmigielski. To zawodnik, który w poprzednim sezonie wprowadzał Resovię do II ligi. Na wyższym poziomie grał jednak dość mało, więc powrócił do Lublina. W niedzielę dla Lublinianki zdobył 8 pkt i zebrał 14 piłek. (kk)

Konferencja A: Tłoki – Matematyka 39:60 * 12 Małp – Rodmos 44:79 * Samtrans-Ballers – Alco 51:72 * Alpaca Afachem-Migel Brothers – Lublinianka Basketball Team-Zieloni 59:52 * Patobasket – Symbit 52:50.

1.Matematyka 9 17 579:488

2.Rodmos 9 16 598:485

3.Symbit 9 16 560:467

4.Patobasket 9 15 499:437

5.Alpaca 9 14 526:451

6.Tłoki 9 13 346:468

7.Alco 9 13 530:513

8.Samtrans 9 12 487:532

9.Lublinianka 9 10 401:513

10.12 Małp 9 9 410:582

I runda play-off (mecz i rewanż): Matematyka – Samtrans * Rodmos – Alco * Symbit – Tłoki * Patobasket – Alpaca.

Konferencja B: Elektoland Mavs – Devils 36:39 * Comao Sportowe Puławy – Basketball Fever 58:44 * AT Vision – Kanina 54:38 * The Reds Iglo-Klima – Bad Boyz 37:40 * Piąty Faul – Dom Plus 49:36.

The Reds 9 17 510:394 Comao 9 16 437:336 Fever 9 14 442:436 Devils 9 13 401:412 Kanina 9 13 360:353 Piąty Faul 9 13 474:474 AT Vision 9 13 451:471 Bad Boyz 9 13 374:413 Dom Plus 9 13 408:419 Mavs 9 9 366:515

I runda play-off (mecz i rewanż): The Reds – Bad Boyz * Comao – AT Vision * Fever – Piąty Faul * Devils – Kanina.