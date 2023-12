Lublin żegna się z Ligą Konferencji Europy

Dla Zorii Ługańsk to będzie czwarty występ w tym roku na lubelskim obiekcie. Na razie bilans gier Ukraińców na Arenie nie wygląda zbyt imponująco, bo udało się jej wygrać tylko raz. Miało to miejsce podczas kwalifikacji Ligi Europy, kiedy Zoria pokonała Slavię Praga. To jednak w ostatecznym rozrachunku nie dało jej awansu do fazy grupowej tych rozgrywek, bo w dwumeczu lepsza okazała się drużyna z Czech.

W fazie grupowej Ligi Konferencji Europy Zoria zremisowała 1:1 z belgijskim KAA Gent oraz przegrała 1:3 z Maccabi Tel Awiw. Na wyjazdach piłkarze z Ługańska spisywali się równie słabo, bo porażki w Gentem oraz Maccabi sprawiły, że Ukraińcy stracili szansę na wyjście z grupy. Właśnie dlatego mecz ostatniej kolejki z islandzkim Breidablikiem będzie miał właściwie charakter już czysto towarzyski. W pierwszym starciu obu ekip 1:0 wygrała Zoria, a decydującego gola zdobył Ihor Horbacz.

Ukraińska drużyna obecnie nie powinna się koncentrować na rozgrywkach Ligi Konferencji Europy, bo w swojej lidze ma gigantyczne kłopoty. Piłkarze z Ługańska są bowiem na 14 miejscu, które oznacza konieczność gry w barażach o utrzymanie. Breidablik natomiast rozgrywki ligi islandzkiej zakończył już w październiku.

Gra w tamtejszej lidze toczy się systemem wiosna-jesień, a jedyny przedstawiciel Islandii w fazie grupowej europejskich pucharów zmagania w swoim kraju zakończył na czwartej pozycji. Kibice, którzy odwiedzą w czwartkowy wieczór Arenę powinni szczególną uwagę zwrócić na Kristófera Kristinssona. 24-letni snajper przez wiele lat grał na obczyźnie, m.in. w Holandii (druga drużyna PSV Eindhoven, Willem II czy VVV Venlo), Francji (Grenoble) czy Danii. W sezonie 22/23 zaliczył 14 występów w drugiej lidze holenderskiej.

Dzisiejsze spotkanie na Arenie Lublin rozpocznie się o godz. 21.

GRUPA B LIGI KONFERENCJI

1.Gent 5 13 15-4

2.Maccabi 5 12 11-8

3.Zoria 5 4 6-11

4.Breidablik 5 0 5-14