Malwina Kopron nie wystąpi w finale ME w Monachium

0 A A

(fot. Paweł Skraba/materiały AZS UMCS Lublin)

Wydawało się, że nieudany występ Malwiny Kopron na mistrzostwach świata w Eugene to był tylko wypadek przy pracy. Przypomnijmy, że Polka nie awansowała wówczas do finału. Niestety, we wtorek sytuacja się powtórzyła. Tym razem przy okazji mistrzostw Europy w Monachium. Zawodniczka Wisły Puławy nie zaliczyła ani jednej próby

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować