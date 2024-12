ME w pływaniu: Medal i finał, czyli świetny dzień Kacpra Stokowskiego z AZS UMCS Lublin

Stokowski błysnął już w eliminacjach. Nie dość, że wygrał swój wyścig, to dodatkowo do półfinału awansował z drugim najlepszym czasem. A trzeba od razu dodać, że wynik 49,22 sekundy, to był nowy rekord Polski na 100 m grzbietem.

Był, bo w kolejnym wyścigu 25-latek znowu go poprawił. Tym razem minimalnie, do stanu 49,20. W półfinale, którym startował również okazał się najlepszy. A do decydującej rozgrywki awansował z trzecim rezultatem. W finale zawodnik AZS UMCS powalczy w środę o godz. 17.40.

Stokowski bez względu na wynik będzie jednak wracał do domu z medalem. Podczas rywalizacji sztafet 4x100 m stylem dowolnym wraz z kolegami z reprezentacji Polski wywalczył brązowy krążek.

W składzie Biało-Czerwonych popłynęli również: Kamil Sieradzki, Jakub Majerski oraz Ksawery Masiuk. Nasza drużyna była trzecia (czas 3.04,46). Lepsze wyniki osiągnęły tylko reprezentacje: USA i Włoch.