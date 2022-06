Memoriał Janusza Kusocińskiego: Malwina Kopron druga, Sofia Ennaoui trzecia

Przypomnijmy, że Kopron od kilku miesięcy znowu reprezentuje Wisłę Puławy. Powrót do domu na pewno pozytywnie wpłynął na jej formę.

W Chorzowie przy okazji Memoriału Janusza Kusocińskiego „Malwa” osiągnęła w najlepszej próbie wynik 75,08. A to obecnie drugi rezultat w Europie. W pozostałych rzutach 27-latka uzyskała odległości: 74,06 i 72,33. Lepsza okazała się jedynie Anita Włodarczyk, która wyprzedziła puławiankę o 68 centymetrów. Lokatę na najniższym stopniu podium wywalczyła z kolei Ewa Różańska (71,31 m).

Chyba jeszcze większe powody do radości miała Sofia Ennaoui. Zawodniczka AZS UMCS wróciła do rywalizacji po 20 miesiącach przerwy. Na dzień dobry była ósma w Ostrawie na 1500 metrów, a przy okazji wypełniła minima na mistrzostwa świata i mistrzostwa Europy. To samo zrobiła w Chorzowie, chociaż tym razem wystąpiła w biegu na 800 m.

I miała się czym pochwalić. Zajęła trzecie miejsce z bardzo dobrym czasem 1:58,98. To także jej nowy rekord życiowy. – Czuję, że wiele osób cieszy się z mojego powrotu, i ja się cieszę, że wracam. Jest to coś, co mi sprawia ogromną przyjemność. Byłam delikatnie zdenerwowana, bo nie wiedziałam czego się spodziewać. To są moje pierwsze starty od dwóch lat. Myślę, że jest forma na złamanie tej magicznej bariery, którą złamałam już w 2020 roku (czas poniżej czterech minut w biegu na 1500 m – red). Po Ostrawie bardzo ciężko trenowaliśmy i uważam, że jestem w stanie poprawić rekord Polski – wyjaśniała na antenie TVP Sport Sofia Ennaoui.

Lepsze od zawodniczki AZS UMCS były jedynie: Diribe Welteji (1:58,28) i Jemma Reekie (1:58,44). Blisko podium znalazły się jednak inne reprezentantki Biało-Czerwonych. Anna Wielgosz uplasowała się na czwartej pozycji (1:59,84), a piąta była Adrianna Czapla z AZS UMCS (2:00,38).

Trzy akademiczki z Lublina wystartowały za to w biegu na 400 m. Najlepiej poszło Małgorzacie Hołub-Kowalik, która z czasem 52,06 zajęła siódme miejsce. Alicja Wrona była dziesiąta (52,84), a Wiktoria Drozd jedenasta (53,08). Na 800 m pobiegł Bartosz Kitliński i poprawił swoją „życiówkę” do stanu 1:48,34. A ten wynik dał mu trzynaste miejsce. Trzy „oczka” niżej uplasował się Kamil Oeszek (1:50,69). Z kolei Michał Sierocki był szósty w biegu na 110 metrów przez płotki (14,02).

W Chorzowie rywalizowali także sprinterzy Agrosu Zamość. Najlepiej wypadł Dominik Kopeć, który był piąty na 100 m z czasem 10,42. Ósma lokata przypadła Patrykowi Krupie (10,62), a wśród pań dziesiąta była Izabela Jastrząb (11,83), a 14 Monika Romaszko (12,04).