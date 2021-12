Młodzi piłkarze z województwa lubelskiego zagrają w turnieju Las Vegas Mayor’s Cup

Przypomnijmy, że kilkanaście miesięcy temu, w poprzedniej edycji zawodów, które były rozgrywane w Las Vegas miała okazję zagrać Stal Kraśnik. Podopieczni Konrada Szmyrgały najpierw ponieśli trzy porażki podczas fazy grupowej, ale na pożegnanie z turniejem wygrali z Utah Storm 2:1. Dzięki temu zakończyli zmagania na 25 miejscu w kategorii wiekowej do lat 16.

Kolejna edycja prestiżowych zawodów w USA zostanie podzielona na dwa etapy. W dniach 19-21 lutego 2022 roku do rywalizacji przystąpią chłopcy w kategoriach wiekowych od 11 do 19 lat. Od 25 do 27 lutego na boisku pojawią się za to dziewczynki (te same kategorie wiekowe). Do rywalizacji przystąpią kluby z 11 krajów: Francji, Ghany, Meksyku, Peru, Jamajki, Kanady, Haiti, Boliwii, Tanzanii i Kenii. A mecze będą rozgrywane na 55 boiskach, w tym na terenie nowo wybudowanego James Regional Park Complex.

– Bardzo się cieszę, że młodzi piłkarze mogą polecieć do Stanów Zjednoczonych, żeby promować Lubelszczyznę i nasz kraj. To jednak dla nich olbrzymie przeżycie i wierzę, że promocja Lubelszczyzny w Ameryce przyniesie określone korzyści. Tych korzyści nie będzie widać z dnia na dzień, raczej długofalowo, bo budowa marki musi trwać wiele lat – mówi Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

Jak dokonano wyboru reprezentacji naszego województwa? Wyjaśnił to prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Bartnik.

– Są to nasi najlepsi zawodnicy. Po analizie rozgrywek trzeba stwierdzić, że najmocniejszą drużyną w tej kategorii wiekowej jest Górnik Łęczna grający w Centralnej Lidze Juniorów U-15. Dlatego oparliśmy kadrę o tę drużynę, ale mamy zawodników z całego województwa. Mamy piłkarzy z: AP TOP 54 Biała Podlaska, MUKS Kraśnik, Motoru Lublin, Lublinianki, czy OSiR Biłgoraj. Najpierw wyselekcjonowaliśmy szeroką grupę 24 chłopców, a następnie z niej 16, która będzie nas reprezentować w Las Vegas – mówi Zbigniew Bartnik.

Z kolei Artur Domański, dyrektor departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego cieszy się, że wyjazd dojdzie do skutku. – Mówi się, że sport łączy, inspiruje, stwarza perspektywy i nie zna granic. Ten wyjazd, to inspiracja dla młodych ludzi z naszego regionu do uprawiania sportu i aktywności fizycznej. Ci wyselekcjonowani zawodnicy są wzorem dla innych. Pokonanie 9,5 tysiąca kilometrów udowodni, że sport jest również jednym z narzędzi promocyjnych w tym pandemicznym czasie – wyjaśnia dyrektor Domański.

I dodaje, że zmagania zawodników będzie można śledzić na stronie internetowej promocja.lubelskie.pl oraz na portalach społecznościowych. – Tam będą informacje odnośnie wydarzenia, będziemy też relacjonować same spotkania, ale i prowadzić quizy, w których będzie można zdobyć ciekawe nagrody – zapewnia Domański.

Udział reprezentacji województwa lubelskiego nie byłby możliwy bez pracy Johna Petkusa, honorowego Konsula RP w Las Vegas.

– Współpraca pomiędzy Polską, a stanem Nevada trwa już 12 lat. Jeżeli chodzi o sam turniej, to jest on rozgrywany od ponad 15. Jeszcze przed pandemią, w 2020 roku wystartowało w nim ponad 800 klubów z całego świata. Las Vegas można uznać za stolicę młodzieżowej piłki nożnej. Sport to także świetny sposób na promocję Polski, ale i jej regionów, takich jak lubelskie. Dlatego zaprosiliśmy do udziału kolejną drużynę. W ostatnich latach w turnieju uczestniczyły: Wisła Kraków, Legia Warszawa, a jeżeli chodzi o województwo lubelskie to Stal Kraśnik, która wystartowała w poprzedniej edycji i bardzo miło wspomina pobyt i udział w zawodach. Mamy nadzieję, że teraz będzie tak samo – mówi John Petkus.