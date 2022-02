Pięć medali naszych klubów na PZLA Halowych Mistrzostwach Polski U18 i U20

Dorobek Wisły to efekt świetnych startów podopiecznych trenera Sławomira Murata. Alicja Sielska okazała się najlepsza w biegu na 60 metrów przez płotki. Przy okazji poprawiła też swój rekord życiowy do 7,46 sekundy. W tym samym biegu trzecia była jej klubowa koleżanka – Wiktoria Oko, która uzyskała rezultat 8,52. Niewiele zabrakło, a całe podium składałoby się z zawodniczek puławskiego klubu. Czwarta była Zuzanna Gozdera (8,55). Wicemistrzynią Polski na tym dystansie w kategorii U20 została za to Natalia Szczęsna (RLTL Optima Radom – 8,51).

Seń nie miała sobie równych w biegu na 60 metrów. Zawodniczka klubu z Zamościa została mistrzynią Polski U-18, a do mety dobiegła z czasem 7,45 sekundy. A to oznacza, że ponownie poprawiła swój rekord życiowy o 0,02 sekundy. Trzeba jeszcze dodać, że wyraźnie pokonała główne konkurentki, czyli: Oliwią Nowacką i Natalią Marszewską, które osiągnęły identyczny rezultat 7,79.

W biegu na 60 metrów, ale przez płotki triumfował za to Kacper Chmielewski. Zawodnik Unii Hrubieszów mógł się pochwalić czasem 8,24 sekundy i on także poprawił swoją „życiówkę”. W tym przypadku walka była jednak bardziej zacięta, bo drugi Marcel Dobrowolski z Geparda Rzeszów uzyskał wynik 8,26, a trzeci Hubert Woźniak (MKLA Łęczyca) był minimalnie słabszy – 8,27.

Piąty krążek dla województwa lubelskiego wywalczył Remigiusz Zazula z Agrosu Chełm, który zajął drugą lokatę w biegu na 200 m (kategoria U20). Zazula osiągnął wynik 21,86. Lepszy był Igor Bogaczyński (MKL Jarocin) i to wyraźnie, bo do mety dobiegł z rezultatem 21,32.

W klasyfikacji medalowej nasze kluby nie odegrały większej roli. Najwyżej uplasowała się Wisła, która zakończyła zaganiana 24 pozycji. Wygrała Stal LA Ostrów Wielkopolski z dorobkiem siedmiu medali, w tym trzech złotych. Jeżeli chodzi o klasyfikację województw, to triumfowało mazowieckie, którego reprezentanci wywalczyli aż 23 krążki (dziewięć złotych, sześć srebrnych i osiem brązowych) przed: wielkopolskim i pomorskim. Lekkoatleci z województwa lubelskiego znaleźli się na 10 miejscu.