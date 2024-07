Absolwent Domaszewnica wraca do okręgówki. Są bogatsi o doświadczenia

Wiosną 2023 drużyna z Domaszewnicy przeżywała trudne chwile. Po roku od historycznego awansu w 2022 musiała pogodzić się z degradacją. W sezonie 2022/2023 Absolwent rozegrał 30 spotkań w bialskiej klasie okręgowej zdobywając 23 punkty. Na taki dorobek złożyło się tylko siedem zwycięstw, dwa remisy i aż 21 porażek. Drużyna zajęła przedostatnie 15 miejsce i pożegnała się z ligą okręgową.

– Do utrzymania zabrakło bardzo niewiele. Tylko gorszy bilans bramkowy sprawił, że to my, a nie Młodzieżówka Radzyń Podlaski zajęliśmy spadkową pozycję – wspomina Tomasz Prochniewicz, prezes Absolwenta.

Po roku piłkarze z Domaszewnicy ponownie mogli cieszyć się z awansu. Absolwent zdeklasował konkurencję. Od początku spadkowicz nadawał ton rozgrywkom w grupie II bialskiej klasy A. Drużynami, które próbowały zagrozić liderowi były Olimpia Okrzeja i Bór Dąbie. Jednak, jak się okazało, na finiszu mistrz uzyskał aż 10-punktową przewagę nad tą dwójką. Spośród 22 spotkań zwycięzca rozgrywek wygrał 18, dwa zremisował i tyle samo przegrał. Sposób na Absolwenta znalazły Bór Dąbie (1:2 w spotkaniu na boisku rywala) oraz rezerwy Orląt Łuków (0:2 w meczu w Domaszewnicy). Triumfator rozgrywek zremisował na wyjazdach: 2:2 z Olimpią Okrzeja i 1:1 z Bizonem Jeleniec.

– Po rundzie jesiennej mieliśmy na koncie dziewięć wygranych i dwa remisy, goniąca nas Olimpia Okrzeja - jeden remis więcej kosztem zwycięstwa. Dzieliły nas tylko dwa punkty. Konkurent, do pewnego momentu, deptał nam po piętach. W rundzie rewanżowej przegraliśmy z nim 2:3, ale w ich drużynie zagrał nieuprawniony zawodnik i ostatecznie otrzymaliśmy walkowera. W końcówce rozgrywek odjechaliśmy już grupie pościgowej – mówi Prochniewicz.

Po ubiegłorocznym spadku z ligi okręgowej kadrę Absolwenta zasiliło kilku zawodników z doświadczeniem gry w wyższych ligach. Z Gromu Kąkolewnica pozyskano obrońcę Piotra Madejskiego. Do kadry dołączył napastnik Wojciech Hołowenko z III-ligą przeszłością, przedłużono też wypożyczenie z Orląt Łuków dla Błażeja Leszczaka. – To były wzmocnienia, które miały wpływ na grę i wyniki w klasie A. Całą jesień na stoperze grał też trener Krzysztof Jędruchniewicz. Wypadł nam ze składu w pierwszym meczu rundy rewanżowej z Borem Dąbie, kiedy już w trzeciej minucie nabawił się kontuzji kolana. W kolejnych spotkaniach z konieczności musieliśmy dokonać roszad w ustawieniu – tłumaczy prezes.

Dla Absolwenta będzie to drugi sezon w lidze okręgowej. – Jesteśmy bogatsi o doświadczenia roku, który już spędziliśmy na tym poziomie rozgrywek. Zabiegamy o pozyskanie zawodników z doświadczeniem gry w „okręgówce”. Udało nam się namówić do gry z Orkana Wojcieszków młodzieżowców: środkowego pomocnika Cezarego Skibę i bramkarza Kacpra Orlika. Z Orląt Gołaszyn pozyskaliśmy Marka Sadło. Naszym celem będzie utrzymanie – zapowiada Prochniewicz.