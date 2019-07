Bizon Jeleniec stawia na długofalowość. Trener zostaje na kolejny sezon

Zakończony sezon był trzecim pod okiem trenera Ciołka. Drużyna zakończyła rywalizację na szóstym miejscu z dorobkiem 40 punktów. Warto zaznaczyć, że był to najlepszy wynik w trzyletniej pracy obecnego szkoleniowca. Rok temu Bizon zajął 11 lokatę z 28 punktami na koncie, a dwa lata wstecz był 10 (29 punktów). – Jeśli porównamy minione rozgrywki z dwoma wcześniejszymi, to możemy mieć powody do zadowolenia. Niezły dorobek punktowy, zdecydowanie wyższa lokata i co najważniejsze nie musieliśmy drżeć o utrzymanie. Z drugiej strony jest też pewien niedosyt. Analizując wyniki naszych spotkań stwierdzamy, że dorobek punktowy mógł być jeszcze większy. Do pewnego momentu rundy rewanżowej było bardzo dobrze. Spadek formy, a co za tym idzie słabsze wyniki, pojawiły się po meczu finału Pucharu Polski z Orlętami Radzyń Podlaski na szczeblu okręgu bialskiego przegranym 1:2 – analizuje trener Bizona Mariusz Ciołek.

Przygotowania do nowego sezonu drużyna z Jeleńca planuje rozpocząć w piątek 26 lipca. Już dzień później Bizon ma rozegrać pierwszy mecz kontrolny. Rywalem będzie Jastrząb Żeliszew. Kolejny to przeciwnik w ramach pierwszej rundy Pucharu Polski na szczeblu okręgu bialskiego, która odbędzie się 4 sierpnia. – Mamy nadzieję, że już niebawem poznamy naszego rywala na tym etapie rozgrywek – mówi Ciołek. I dodaje: – Jeśli okażemy się lepsi, to tydzień później wystąpimy w drugiej rundzie.

Szkoleniowiec może liczyć na tych samych zawodników, co w minionym sezonie. Jedyną niewiadomą jest na razie Łukasz Kiryło. Pomocnik, który ostatnio grał też w ataku, był wypożyczony z Orląt Łuków. – Dobrze byłoby, aby Łukasz został u nas na kolejną rundę – snuje plany opiekun Bizona. Trener będzie chciał wzmocnić zespół. – Potrzebny nam napastnik oraz prawy pomocnik – mówi. – Chcemy też wzmocnić naszą defensywę. Ostatnio traciliśmy sporo bramek, dlatego właśnie nad tym problemem chcemy popracować. Cel na nowy sezon? Po dobrym ostatnim apetyt wzrósł. Chcielibyśmy uplasować się jeszcze wyżej niż wiosną czyli wskoczyć do pierwszej piątki.

Derby beniaminków na początku

Już od dłuższego czasu drużyny w okręgu bialskim rozpoczynają nowy sezon 15 sierpnia. Kiedy zbliża się połowa sierpnia bialska „okręgówka” wybiega na ligowe boiska. Inauguracyjne spotkania rozegrają przed własnymi kibicami dwaj beniaminkowie. Bór Dąbie sprawdzi siłę na tle Bad Boys Zastawie, a Orzeł Czemierniki – Bizona Jeleniec. Już w drugiej kolejce obaj beniaminkowie staną naprzeciw siebie. Gospodarzem będzie Bór Dąbie. Ciekawie powinno być w kolejnej serii gier, w której zmierzą się Lutnia Piszczac i Grom Kąkolewnica czyli odpowiednio czwarta i druga drużyna minionych rozgrywek.

1 kolejka (15 sierpnia): Bór Dąbie – Bad Boys Zastawie * Orzeł Czemierniki – Bizon Jeleniec * Tytan Wisznice – Unia Żabików * Sokół Adamów – Granica Terespol * Unia Krzywda – Grom Kąkolewnica * ŁKS Łazy – Kujawiak Stanin * Lutnia Piszczac – LKS Milanów.

2 kolejka (18 sierpnia): Bad Boys Zastawie – LKS Milanów * Kujawiak Stanin – Lutnia Piszczac * Grom Kąkolewnica – ŁKS Łazy * Granica Terespol – Unia Krzywda * Unia Żabików – Sokół Adamów * Bizon Jeleniec – Tytan Wisznice * Bór Dąbie – Orzeł Czemierniki.

3 kolejka (25 sierpnia): Orzeł Czemierniki – Bad Boys Zastawie * Tytan Wisznice – Bór Dąbie * Sokół Adamów – Bizon Jeleniec * Unia Krzywda – Unia Żabików * ŁKS Łazy – Granica Terespol * Lutnia Piszczac – Grom Kąkolewnica * LKS Milanów – Kujawiak Stanin.