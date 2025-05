Chełm wybuduje schrony. Miasto ma plan

Dokument, przygotowany przez Departament Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego, obejmuje sześć strategicznych obszarów: ochronę ludności, systemy alarmowe, edukację i szkolenia, obronę cywilną, logistykę oraz rozwój służb ratunkowych. Realizacja planu została zaplanowana na lata 2025–2026.

Budowa i modernizacja schronów to jeden z kluczowych elementów strategii. Oprócz nowych obiektów powstaną też tymczasowe miejsca schronienia – jak szkoły i hale sportowe. Równolegle prowadzona będzie inwentaryzacja istniejącej infrastruktury, by dostosować ją do aktualnych standardów ochrony cywilnej.

Szczególną uwagę poświęcono także systemowi ostrzegania. Nowoczesny System Ostrzegania i Alarmowania oparty zostanie na syrenach, SMS-ach oraz aplikacjach mobilnych, i zostanie zintegrowany z ogólnopolską siecią alarmową – co pozwoli na szybsze i skuteczniejsze reagowanie na zagrożenia.

Nie zabraknie działań edukacyjnych. W ramach programu „Edukacja dla bezpieczeństwa” dzieci i młodzież poznają zasady pierwszej pomocy, a mieszkańcy miasta wezmą udział w warsztatach i ćwiczeniach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Plan przewiduje również powołanie Korpusu Obrony Cywilnej – specjalnie przeszkolonej i wyposażonej jednostki, gotowej do działania w każdej sytuacji kryzysowej. Powstanie także nowoczesna baza danych i system identyfikacji członków korpusu.

W sferze logistyki miasto zadba o budowę magazynów, zapasy wody, żywności i leków oraz zasilanie awaryjne budynków publicznych. W przypadku zagrożeń planowane jest nawet wprowadzenie systemu dystrybucji wody butelkowanej.

Plan został oficjalnie zaprezentowany przez dyrektora departamentu, Huberta Trusiuka, podczas posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Mienia Komunalnego. Dokument został przyjęty przy 19 głosach „za”, co otwiera drogę do jego wdrożenia w najbliższym czasie.