LKS Milanów wygrał w Parczewie, trzy punkty rezerw Podlasia i reszta wyników bialskiej okręgówki

Przez dwie trzecie meczu w Zastawiu utrzymywał się remis. - Kluczowa w spotkaniu była 70 minuta, w której był faul w polu karnym na naszym zawodniku, czerwona kartka dla gospodarzy i wykorzystany rzut karny. Piłkarsko byliśmy lepsi - mówi Maciej Biegajło, drugi trener Podlasia II Biała Podlaska.

Goście wykorzystali swoje okazje i zainkasowali komplet punktów. Dla przyjezdnych była to siódma wygrana w sezonie, miejscowi przegrali po raz szósty. Dla drugiego trenera rezerw był to powrót na boiska ligi okręgowej, pierwszy szkoleniowiec Grzegorz Adamski pojechał z pierwszym zespołem do Tarnobrzega na mecz III ligi z Siarką.

- Do 70 minuty oni i my mieliśmy swoje okazje bramkowe. Wszystko posypało się od tego momentu, straciliśmy aż cztery bramki. Rywale to wybiegana i młoda drużyna, mają możliwość codziennych treningów. Przewyższali nas wybieganiem i indywidualnymi umiejętnościami - mówi Przemysław Tryboń, trener Bad Boys Zastawie.

Bad Boys Zastawie - Podlasie II Biała Podlaska 0:4 (0:0)

Bramki: Sikora (z karnego 70), Lewczuk (75), Sawczuk (80), Stalewski (85).

Czerwona kartka: Bartosz Rosłoń (Bad Boys) w 70 min, za faul.

Bad Boys: Łączek - A. Nurzyński (70 A. Wołoszka), Świętochowski, Cizio, Rosłoń, Kępka (77 Kajda), Kiryło (75 A. Wołoszka), Czerniewicz, Stosio, M. Nurzyński (46 D. Wołoszka), Janowski.

Podlasie II: Napiórkowski - Gryciuk (75 Matejuk), Sawczuk, P. Chazan, Stalewski, Misiejuk, Sikora, M. Chazan, Hawryluk (60 Lewczuk), Perkowski, Zalewski (80 Bartnikowski).

Dla Victorii i LKS było to spotkanie o podwójną stawkę, drużyny w tabeli dzielił tylko punkt. Zwycięsko z rywalizacji wyszli goście z Milanowa.

- Pierwsza połowa należała do nas, strzeliliśmy dwa gole. W drugiej optyczną przewagę miała Victoria, my nastawiliśmy się na obronę i grę z kontry. Gola na 3:1 strzeliliśmy właśnie po takiej akcji. Z przebiegu spotkania byliśmy lepsi, stworzyliśmy więcej sytuacji - mówi Marek Burzec, kierownik LKS Milanów.

- Przegraliśmy na własne życzenie. Nie można wygrać meczu jeśli popełnia się takie błędy w defensywie, jakie nam się przytrafiły - ocenia szkoleniowiec Victorii Robert Różański.

Victoria Parczew - LKS Milanów 2:3 (0:2)

Bramki: E. Waniowski (79), K. Waniowski (88) - Mazurek (23), Pawlina (37), Podgajny (82).

Victoria: Krzewski - Bancerz, Kozłowski, Jemioł, Semeniuk (46 Pietruszewski), Osieleniec (82 Niziołek), Syryjczyk, Chomiuk, K. Waniowski, Gryczuk (59 Domański), Karwacki (56 E. Waniowski).

Milanów: Bałaban - Witkowski, Gil, Romaniuk (58 Kalbarczyk, 90 + 2 Niewiadomski), Daszczyk, Mazurek (79 Podgajny), Antoniuk (46 Ostapiuk), Pawlina (52 Pieńkus), Czuryło, Kowalski, Pawlak.

Pozostałe wyniki 9. kolejki: Az-Bud Komarówka Podlaska - Orlęta II Radzyń Podlaski 0:3 (Malec 50, P. Zieliński 78, Siwek 85) * Orzeł Czemierniki - Lutnia Piszczac 0:1 (Kuczyński 22) * ŁKS Łazy - Orlęta Łuków 1:2 (Ł. Ebert 20 - Siemieniuk 61, 75) * Młodzieżówka Radzyń Podlaski - Unia Żabików 0:2 (Koczkodaj 9, Kozłowski 71). Czerwona kartka: Mariusz Lecyk (Młodzieżówka) po zakończeniu meczu, za niesportowe zachowanie * Kujawiak Stanin - Unia Krzywda 3:1 (Osiak z karnego 22, 30, Abramek 35 - Komar 7). Czerwona kartka: Filip Dudziński (Krzywda) w 24 min, za niesportowe zachowanie * Sokół Adamów - Tytan Wisznice 6:0 (Pracz 12, 32, 40, Wierzbicki 30, Bosek 60, z karnego 79).