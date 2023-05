Lutnia Piszczac – Unia Krzywda 4:0. Pogoda ich rozleniwiła i reszta wyników bialskiej okręgówki

Gospodarzy i gości dzieliło 10 miejsc w tabeli. Zdecydowanym faworytem byli piłkarze trenera Roberta Różańskiego. Spotkanie zakończyło się podziałem punktów, z którego bardziej zadowoleni są goście.

- Zaczęliśmy niefrasobliwie i rywale szybko strzelili nam gola. Po doprowadzeniu do remisu dominowaliśmy. Mieliśmy swoje okazje do zdobycia kolejnych bramek. Rywal ograniczył się do obrony, liczył na nasze kontry. Graliśmy atakiem pozycyjnym, ale nie wszystko nam wychodziło. Dwukrotnie bardzo dobrze interweniował bramkarz Młodzieżówki. Remis to dla nas porażka - mówi Robert Różański, trener Victorii.

Z remisu zadowoleni byli goście. - Graliśmy z bardzo dobrym zespołem, który dysponuje najlepszym boiskiem w naszej lidze. Rywale dobrze grali piłką. Rozegraliśmy bardzo dobry mecz w defensywie. Zdobyty punkt bardzo nas cieszy. Walczymy o utrzymanie - mówi Artur Dymek, piłkarz Młodzieżówki.

Victoria Parczew – Młodzieżówka Radzyń Podlaski 1:1 (1:1)

Bramki: N. Łukaszuk (samobójcza 15) - M. Łukaszuk (5).

Victoria: J. Krzewski – Tokarzewski, B. Lewczuk, Chilimoniuk, Walicki (55 Bancerz), Syryjczyk, P. Krzewski, Osieleniec (77 Kozłowski), Jemioł (55 W. Lewczuk), Chomiuk (84 Matejczuk), E. Waniowski (60 M. Gryczuk).

Młodzieżówka: N. Łukaszuk – Reszka, Burda, Drygiel, Wierzbicki, M. Łukaszuk (60 Mitura), Sidor, Kobojek, Końka (80 Dymek), Syta, Łoziński (70 Ślusarczyk).

Lutnia Piszczac powiększyła dorobek o kolejne trzy punkty. - Wiedzieliśmy z kim gramy. Nie podjęliśmy się otwartej wymiany ciosów, bo wiadomo czym by się to skończyło. Mieliśmy swoje sytuacje, ale było ich niewiele - mówi szkoleniowiec Unii Krzywda Zbigniew Lamek.

- Pogoda wpłynęła leniwie na moich zawodników. Nie zagraliśmy na takich obrotach, jak zawsze. Gdyby tak było, wynik byłby jeszcze wyższy. Mimo to cztery zdobyte bramki cieszą - mówi Mateusz Kacik, trener Lutni.

Lutnia Piszczac – Unia Krzywda 4:0 (2:0)

Bramki: Mackiewicz (10), Tuttas (30), Artymiuk (73 z karnego), Ramotowski (90 + 3).

W 90 min Dariusz Dadasiewicz (Krzywda) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz Lutni).

Lutnia: Kasperek – Ramotowski, Kurowski, Stankiewicz, Hołownia (65 P. Lipiński), Dobosz, Hawryluk, Wasilewski (46 J. Lipiński), Kuczyński, Tuttas, Mackiewicz (46 Artymiuk).

Krzywda: P. Lamek – Izdebski, K. Gajownik, M. Piszcz (70 Dadasiewicz), Rosłoń, G. Piszcz, Bieńczyk, Kamiński (60 Wojtaś), Kryczka, Walo, A. Białach.

Pozostałe wyniki 26. kolejki: Grom Kąkolewnica - LKS Agrotex Milanów 3:0 (Marczuk 38, Muszyński 43, Grochowski 64) * LZS Dobryń - Kujawiak Stanin 0:5 (Kot samobójcza 25, Osiak 35, 55, 90, Grzyb 80) * Unia Żabików - Tytan Wisznice 2:2 (Wachnik 55, Pawelec 73 - Lewczuk 17, Kisiel 21) * Sokół Adamów - Orzeł Czemierniki 5:2 (Bosek 20 z karnego, Cąkała 43, Baran 46, 55, 90 - Orzechowski 23, Dobosz 45). Czerwona kartka: Leszek Sosnowski (Orzeł) w 19 min, za zagranie piłki ręką w polu karnym * Absolwent Domaszewnica - Az-Bud Komarówka Podlaska 0:3 (K. Zieniuk 25, 60, Mróz 75) * Bad Boys Zastawie - ŁKS Łazy, nie odbył się, goście nie przyjechali.