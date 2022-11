Niespodzianka w Staninie. Grała keeza bialska klasa okręgowa

Gospodarze postawili twarde warunki liderowi. Podopieczni trenera Witalija Mielniczuka trzykrotnie doprowadzali do remisu. Po raz ostatni dokonali tego już w doliczonym czasie gry. – W pierwszej połowie Grom miał swoje okazje, w drugiej moja drużyna. Piłkarsko lepiej prezentowali się rywale. Było to fajne spotkanie. Cieszymy się, że za każdym razem udawało się nam wyrównywać stan meczu. Brawa dla moich zawodników, którzy grali do końca i wywalczyli cenny remis z liderem – mówi szkoleniowiec Az-Bud Komarówka Podlaska Witalij Mielniczuk.

Podział punktów nie do końca cieszy gości. – Z przebiegu spotkania powinniśmy ten mecz wygrać różnicą kilku bramek. Byliśmy lepsi. Gospodarze mieli sporo szczęścia, szczególnie przy golu na 3:3. W Komarówce gra się ciężko, to trudny teren. Z jednej strony szkoda, że nie wygraliśmy. Z drugiej, doceniamy wywalczony tam nawet jeden punkt – mówi kierownik Gromu, Jarosław Kalenik.

Az-Bud Komarówka Podlaska – Grom Kąkolewnica 3:3 (1:1)

Bramki: Daniłko (43), Jędrzejewski (73), Bogucki (90 + 2) – Siudaj (35), Lecyk (66), M. Muszyński (86 z karnego).

Az-Bud: Stężała – K. Klimiuk, Borkowski, Osypiuk, Sokołowski, Barańczuk, M. Klimiuk (68 Paczuski), K. Zieniuk (71 Jędrzejewski), Bogucki (90 + 3 Grabiński), Daniłko, Mróz (60 Borowski).

Grom: Kaczmarek – M. Muszyński, Kanatek (88 Wójcik), Madejski, P. Zieliński, R. Zieliński (52 Lecyk), Siudaj, Samociuk, Rycaj, Płudowski, Marczuk.

ŁKS Łazy wykorzystał szansę na powiększenie swojego dorobku. Podopieczni trenera Henryka Pałuckiego pokonała na swoim terenie beniaminka Absolwenta Domaszewnica 5:0. – Do 30 minuty spotkanie było wyrównane. Na początku meczu goście mieli nawet strzał w słupek. Po strzeleniu pierwszego gola przejęliśmy inicjatywę. Szybko zdobyta druga bramka na początku drugiej części ustawiła spotkanie. Wygrana to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę remisy Gromu Kąkolewnica i Lutni Piszczac oraz porażkę Victorii Parczew – mówi kierownik ŁKS, Marcin Chwedoruk.

W drużynie gości z powodu urazów, choroby i spraw zawodowych zabrakło czterech zawodników z podstawowego składu: grającego trenera Krzysztofa Jędruchniewicza, Daniela Pioruńskiego, Krzysztofa Chodzińskiego i Filipa Dudzińskiego. – Mogliśmy otworzyć mecz. Szkoda, że Cezary Mościcki trafił w słupek, a Konrad Pioruński minimalnie przestrzelił. Jesteśmy zawiedzeni, że po raz kolejny wracamy z wyjazdu bez punktów – mówi Tomasz Prochniewicz, prezes beniaminka z Domaszewnicy.

ŁKS Łazy – Absolwent Domaszewnica 5:0 (1:0)

Bramki: Pasztaleniec (34), Olszewski (47), Wereszczyński (55), Wysokiński (56), Krukow (85).

ŁKS: Dąbrowski (85 Ochnio) – Zarzycki (60 Ostojski), Janaszek (65 Krukow), Goławski, Wereszczyński, Pasztaleniec (55 Soćko), Ł. Ebert, Olszewski (75 Grzywacz), Wysokiński, Fortuna, M. Ebert (82 Chromiński).

Absolwent: Szczygielski – Piotrowski (60 Zalewski), Kudlak, Turski, Ksok (65Ośkiewicz), M. Kabat, Leszczak, D. Kabat (55 Piekarski), K. Pioruński (70 Zborowski), Bogusz, Mościcki.

Pozostałe wyniki 13. kolejki: LKS Agrotex Milanów – Tytan Wisznice 0:1 (S. Magier 79 samobójcza) * Unia Krzywda – Orzeł Czemierniki 2:0 (Kaliński 50, K. Białach 80) * Młodzieżówka Radzyń Podlaski – Lutnia Piszczac 1:1 (Mitura 65 – Stankiewicz 55) * Kujawiak Stanin – Victoria Parczew 4:1 (Osiński 5, Osiak 13, 30, 43 – K. Waniowski 75). Czerwona kartka: Eryk Waniowski (Victoria) w 55 min, za drugą żółtą * Bad Boys Zastawie – LZS Dobryń 1:1 (Kania 18 – Kot 28) * Sokół Adamów – Unia Żabików 1:1 (Mateusz Baran 35 – Koczkodaj 17 z karnego).