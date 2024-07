Bartosz Bodys został nowym trenerem Bugu Hanna

Trener Bodys w minionym sezonie doprowadził Spartę, wicemistrza chełmskiej klasy okręgowej, do finału barażów o IV ligę. W decydującym spotkaniu jego podopieczni nie dali rady Huczwie Tyszowce (1:3). Z kolei Bug pod opieką grającego szkoleniowca Michała Gromysza uplasował się na trzeciej tracąc cztery punkty do ekipy z Rejowca. Po sezonie Gromysz rozstał się z zespołem, podobnie jak Bodys zdecydował się na zakończenie współpracy ze Spartą. Rozbrat z piłką nie trwał długo.

Bartosz Bodys nie będzie bezrobotnym, zajął miejsce trenera Gromysza. Nowy opiekun Bugu jest wychowankiem Sparty. Przeszedł w niej kolejne szczeble piłkarskiej kariery, najpierw jako młodzik, trampkarz, junior, senior aż do funkcji trenera, którą pełnił przez 10 lat. W sezonie 2018/2019 wywalczył ze Spartą awans do IV ligi, w której to spędził cztery sezony. - Chciałbym podziękować środowisku piłkarskiemu w Hannie z zarządem klubu na czele za zaufanie jakim mnie obdarzyli powierzając funkcję trenera pierwszej drużyny Bugu Hanna. Myślę, że wspólnie z zarządem oraz moim pomysłem na tę drużynę dostarczymy kibicom i klubowi wiele pozytywnych chwil w postaci zwycięstw w nadchodzącym sezonie 2024/2025 – mówi Bodys na klubowej stronie Bugu.

Pod okiem nowego szkoleniowca Bug rozpocznie przygotowania do nowego sezonu już 10 lipca