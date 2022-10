Nastąpiła zmiana lidera. Wyniki chełmskiej klasy okręgowej

Faworytem spotkania był Spółdzielca Siedliszcze. Gospodarze jednak nie wykorzystali swojej szansy i po końcowym gwizdku zeszli z boiska pokonani. Po pierwszej odsłonie w lepszych nastrojach byli przyjezdni, którzy prowadzili 1:0. Wyrównał Łukasz Lechowski. Mecz zapewne zakończyłby się remisem. W końcówce to Frassati cieszył się z wywalczonego kompletu punktów na terenie silnego rywala.

Z punktu widzenia kibiców drużyny z Siedliszcza gospodarze podali pomocną dłoń gościom w drodze do sukcesu. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 14. Taka pora kolidowała z pracą niektórych zawodników. Nieobecni byli jedyny bramkarz Rafał Zagraba i napastnik Andrzej Głowacki. Pierwszy dotarł dopiero na drugą połowę i od razu pojawił się w bramce. Dotychczasowy „chwilowy” golkiper Konrad Jędruszak przestawiony został do gry w polu. – Nie ja ustalam godziny spotkań u nas. Mając świadomość tego, że w sobotę niektórzy piłkarze pracują, powinniśmy wybrać późniejszą godzinę. Dwa błędy naszych broniących między słupkami zadecydowały o porażce. Powinniśmy dowieźć do końca remis. Niektórzy zawodnicy nie wracali do defensywy i to też przyczyna naszej porażki – mówi szkoleniowiec Spółdzielcy Mirosław Kosowski.

Radości nie kryli przyjezdni. – Było to wyrównane spotkanie, szczególnie w pierwszej połowie. W drugiej, po stracie bramki, dążyliśmy do strzelenia zwycięskiego gola. Bramka na 2:1 padła po serii rzutów rożnych. Wygraliśmy zasłużenie. Był to dla nas mecz na przełamanie po serii porażek i remisów – mówi grający szkoleniowiec Frassatiego Rafał Robak.

Spółdzielca Siedliszcze – Frassati Fajsławice 1:2 (0:1)

Bramki: Lechowski (57) – Adamiec (40), Dunda (89).

Spółdzielca: K. Jędruszak – P. Jędruszak, Mróz, Orłowski, Pawlak, Wawruszak (46 Kiejda), Czerniak (46 Zagraba), Kańczugowski, Lechowski (69 Poliszuk), Dziewulski, Oszwa.

Frassati: Hajkowski – P. Przebirowski, K. Przebirowski (84 Błaziak), Leszczyński, Gęca, Adamiec, Kostka, Lipa, Dunda (90 Janiszek), Korchut (56 Chruściel), Wojciechowski (71 Robak).

W meczu na szczycie dotychczasowy lider Ruch Izbica przegrał z zajmującym drugie miejsce Kłosem Gmina Chełm 0:1. Zwycięskiego gola strzelił dla gości Paweł Żwirbla. Pomocnik wykończył strzałem głową podanie w pole karne z prawej strony Damiana Jabłońskiego. – Wygraliśmy zasłużenie. Mieliśmy cały mecz pod kontrolą. W pierwszej połowie stworzyliśmy dwie dogodne okazje bramkowe. Niestety, Damian Jabłoński przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem gospodarzy, a Michał Siatka dokonał złego wyboru i piłkę wybili obrońcy. Po zdobyciu bramki nastawiliśmy się już na grę z kontry – relacjonuje szkoleniowiec Kłosa Gmina Chełm Robert Tarnowski.

Spotkanie ściągnęło na trybuny sporo kibiców. – Były też samochody z chełmskimi numerami rejestracyjnymi. Jak na warunki ligi okręgowej mogło być ich nawet ponad 250. Graliśmy z najlepszym, jak do tej pory, zespołem w lidze. Kłos nadawał ton wydarzeniom na boisku. Z przebiegu spotkania był lepszy – mówi grający trener Ruchu Roman Blonka.

W Ruchu, z powodu czwartej żółtej kartki, nie mógł zagrać kapitan i najlepszy strzelec Michał Gałka. – Nie wiem, czy moja obecność na boisku pomogłaby drużynie. To był mecz rundy, raczej już o fotel mistrza jesieni. Graliśmy z doświadczonym, dobrze wybieganym, zespołem. Kłos prezentował się bardzo dobrze, rozegrał dobre spotkanie. Tuż przed stratą bramki to jednak my mieliśmy okazję – Kuba Frącek nie wykorzystał tzw. setki. Kto wie, jak potoczyłoby się wtedy spotkanie – mówi obserwujący mecz w roli kibica Michał Gałka.

Ruch Izbica – Kłos Gmina Chełm 0:1 (0:0)

Bramka: Żwirbla (73).

Ruch: Sasim – Bożko (82 B. Jaremek), Blonka, Kaszak, D. Jaremek, Binek, Babiarz (60 G. Lewandowski), Śliwa (82. S. Swatowski), Zaprawa (67 K. Swatowski), Kliszcz (57 Frącek), Wlizło.

Kłos: Wojtiuk – Flis, Poznański, Kowalski, Trubacz, Siatka (70 Rutkowski), Rak, Żwirbla (80 Wyrostek), Wójcicki (80 Żurek), Jabłoński, Mazur.

Pozostałe mecze 12. kolejki: Włodawianka Włodawa – Orzeł Srebrzyszcze 3:2 (Gołąb 53, Mahdysh 71, 74 – A. Olender 68, Horbatenko 73) * Hetman Żółkiewka – Brat Siennica Nadolna 5:1 (Amerla 11, 75, 77, Koprucha 25, 90 + 2 – Arnold Kister 69 z karnego). Czerwona kartka: Kamil Jopek (Brat), za faul * Unia Białopole – Unia Rejowiec 1:6 (Zdybel 90 + 1 – Kwiatosz 28, 48, 60, 89, Sąsiadek 56, Szajduk 80) * Victoria Żmudź – Znicz Siennica Różana 5:2 (Kossowski 6, Łubkowski 44, Mroczek 51, 81, 82 – Szponar 30, K. Mazurek 90) * Ogniwo Wierzbica – Granica Dorohusk 3:0 (Knot 24, E. Klimowicz 48, Bąk 85).