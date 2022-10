Ruch Izbica – Hetman Żółkiewka 2:2. Lepsi, ale nieskuteczni

Obie drużyny nadrabiały zaległości. Według terminarza spotkanie miało zostać rozegrane 2 października, jednak z powodu złego stanu boiska zostało przełożone. Gra w środku tygodnia, w przypadku większości drużyn z ligi okręgowej, wiąże się z ubytkami kadrowymi. W zespole gospodarzy grający trener Roman Blonka nie mógł skorzystać aż z dziewięciu piłkarzy. Niektórzy odpoczywali, innych zatrzymały sprawy zawodowe, jeszcze inni nie zagrali z powodu innych obowiązków.

Sygnał do ataku dał gospodarzom sam szkoleniowiec wykańczając dokładne podanie Michała Gałki z rzutu rożnego. – Wychodzi na to, że wyskoczyłem do piłki najwyżej ze wszystkich zawodników – relacjonuje Blonka.

Miejscowi dwa razy obejmowali prowadzenie i dwukrotnie je tracili. Dwie asysty dla Ruchu zaliczył kapitan Michał Gałka. – Oba zespoły miały swoje okazje do zdobycia większej liczby bramek. Sam, w drugiej połowie, strzeliłem z główki w poprzeczkę. Podział punktów w tym spotkaniu jest sprawiedliwy, nie krzywdzi żadnej z drużyn – podsumowuje szkoleniowiec Ruchu.

Z remisu nie do końca są zadowoleni goście. – W drugiej połowie byliśmy lepsi. Po raz kolejny byliśmy jednak nieskuteczni. Okazje do zdobycia bramki mieli Rafał Małek, Michał Rycerz i Jakub Amerla. Czujemy niedosyt. Tym bardziej, że grając w osłabieniu jednego zawodnika, nadal stwarzaliśmy zagrożenie przy bramce Ruchu. Skoro nie mogliśmy wygrać, to podział punktów też musimy wziąć – mówi kierownik Hetmana Andrzej Koprucha.

Ruch Izbica – Hetman Żółkiewka 2:2 (2:1)

Bramki: Blonka (26), Wlizło (45) – Małek (39), D. Gałka (50).

Czerwona kartka: Mateusz Puchala (Hetman) w 75 min, za drugą żółtą.

Ruch: Sasim – Bożko, Blonka, Kaszak, Czochrowski, Binek, Babiarz, Frącek (46 S. Swatowski), Wlizło, M. Gałka, Zaprawa (70 Chwała).

Hetman: Ścibak – Maciej Pobiega, Wikira, Małek, Rycerz, Amerla, Puchala, Więczkowski, Koprucha, D. Gałka (81 Grzegórski), Gieleta.