Ruszyła chełmska klasa okręgowa. Beniaminek zaczął sezon na plus

Bardzo dobrze wypadł powrót po 21 latach Astry na boiska ligi okręgowej. Podopieczni Artura Dąbrowskiego jako pierwsi rozpoczęli nowy sezon. Ich rywalem był trzeci w minionych rozgrywkach Bug Hanna. Gospodarze, którzy zgrali inaugurację z festynem, rozegrali bardzo dobrą pierwszą połowę, w której strzelili trzy gole ustawiając sobie doświadczonego przeciwnika na drugą część gry. Do bramki Bugu trafili Władysław Oryszczuk, już w 12 minucie oraz dwukrotnie Damian Patoka. - Pierwsza połowa zdecydowanie należała do nas. Mieliśmy jeszcze kilka okazji do podwyższenia wyniku, podobnie jak goście, ale skończyło się na 3:0. W drugiej już więcej z gry mieli rywale - mówi szkoleniowiec Astry Artur Dąbrowski.

Po zmianie stron inicjatywę przejął Bug. Przyjezdni wypracowali akcje po których dwukrotnie trafili do bramki gospodarzy. Z kolei dla miejscowych dogodnych okazji nie wykorzystali Damian Patoka, Bartosz Goździewski i Władysław Oryszczuk. - Rozegraliśmy fatalną pierwszą połowę. Straciliśmy trzy bramki, przeważnie po kontrach i po przerwie trudno było to odrobić. Nie wiadomo jak potoczyłby się mecz gdyby Daniel Malichani wykorzystał sytuację na 2:1. Nie udało się, poszła kontra i zrobiło się 3:0 do szatni. Traktujemy tę porażkę jako wypadek przy pracy. Z drugiej strony trzeba sprawiedliwie powiedzieć, że w tym meczu Astra była lepsza - mówi Hubert Kowalik, dyrektor sportowy Bugu Hanna. - W drugiej połowie Bug przejął inicjatywę. W końcówce goście mogli doprowadzić do remisu. Z przekroju całego meczu wygraliśmy zasłużenie - podsumowuje trener Dąbrowski.

Mecz w Leśniowicach zgromadził wielu kibiców. - Myślę, że mogło być nawet 500 widzów. Więcej było jakieś dwa lata temu podczas meczu derbowego z Vojsławią Wojsławice. Było to bardzo ciężkie spotkanie, o czym doskonale wiedzieliśmy. Bug to bardzo dobra drużyna, posiadająca w swoich szeregach indywidualności. W pierwszej połowie zaprezentowaliśmy większą jakość i to przeważyło na końcowym wyniku - dodaje kapitan Astry Sebastian Dąbrowski.

Astra Leśniowice - Bug Hanna 3:2 (3:0)

Bramki: Oryszczuk (12), Patoka (36, 45) - Forane (65), Boiarchuk (80).

Astra: Korycki (46 Solonikov) - P. Kępka, Szewczyk, Bereda, Jurga (67 Jakubik), Szuster, S. Dąbrowski (70 Dylewski), Goździewski (83 Brzezowski), Oryszczuk, M. Kępka (65 Kuchta), Patoka.

Bug: Woźniak - Sikorski, Naumiuk, Grzegorczyk, Boiarchuk, Forane, Szyszłow (60 Małocha), Masztaleruk, Gryczuk, Strug (60 Świeca), Malichani.

Od wygranej nowe rozgrywki rozpoczął Ruch Izbica. Gospodarze pod okiem trenera Romana Blonki ograli Hetmana Żółkiewka 2:1. Po pierwszej połowie miejscowi prowadzili 1:0 po trafieniu Bartosza Babiarza. Po przerwie kibice w Izbicy obejrzeli jeszcze dwa gole, oba z rzutów karnych. - Mecz był na remis. Popełniliśmy jednak dwa błędy, po których rywale zdobyli bramki - mówi Andrzej Koprucha, kierownik Hetmana. - Oba zespoły zagrały asekuracyjnie. Widać było, że był to pierwszy mecz w sezonie. Było to spotkanie walki. Wygraliśmy zasłużenie - ocenia grający trener Ruchu Roman Blonka.

Ruch Izbica - Hetman Żółkiewka 2:1 (1:0)

Bramki: Babiarz (16), P. Lewandowski (z karnego 65) - Małek (z karnego 68).

Ruch: Wójtowicz - Kić, Blonka, Banach, Bożko (50 B. Jaremek), Wojewoda, P. Lewandowski, Binek (50 G. Lewandowski), Babiarz (70 Śliwa), Jasiński, Gałka (90 M. Jaremek).

Hetman: Pobiega - Mielniczuk (65 Amerla), Widz, P. Prus (46 Małek), Zając (46 Drozdowski), Puchala (76 Rycerz), Więczkowski, Sawicki, K. Prus, Wikira, Szymonek (83 Grzegórski).

Pozostałe wyniki 1. kolejki: Granica Dorohusk - Sparta Rejowiec Fabryczny 2:1 (T. Sąsiadek 76, Kwiatkowski 80 - Adamiec 60). Czerwona kartka: Michał Kociuba (Granica) w 90 min, za drugą żółtą * Brat Siennica Nadolna - Spółdzielca Siedliszcze 6:3 (Suduł 4, Arnold Kister 10, 38, Kniażuk 21, 39, Malczewski 78 - Pawlak 45, 86, Damian Orłowski 80) * Frassati Fajsławice - Chełmianka II Chełm 1:2 (P. Przebirowski 12 - Pendel 15, M. Jeż 66) * GKS Łopiennik - Włodawianka Włodawa 0:12 (Bartnik 1, Chwedoruk 2, 4, 39, 45, 51, 87, Wlasdyslaw Fedoruk 33, Walentyn Fedoruk 47, 81, Kępiński 69, Soroka 89) * Unia Rejowiec - Ogniwo Wierzbica 3:0 (W. Rossa 60, 90 + 3, Nowaczek 82).

15 sierpnia: Astra - Ruch * Chełmianka II - Granica * 17 sierpnia: Brat - Frassati * Włodawianka - Spółdzielca * Ogniwo - Łopiennik * 18 sierpnia: Hetman - Rejowiec * Bug - Sparta.