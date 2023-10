Sparta utrzymała fotel lidera, Spółdzielca lepszy od Granicy i reszta wyników chełmskiej okręgówki

Mecz lidera z Bugiem został rozegrany już w czwartek. - Bug prosił o przełożenie tego spotkania, w weekend goście mieli już zaplanowany weekend. Zgodziliśmy się, ale mecz zagraliśmy u nas, choć gospodarzem był Bug - tłumaczy szkoleniowiec Sparty Bartosz Bodys.

Mimo zmiany miejsca rozgrywania spotkania, to grający na wyjeździe piłkarze z Hanny po pierwszej połowie byli w lepszych nastrojach. Po strzale z rzutu wolnego kapitana Jana Masztaleruka już w 11 min prowadzili 1:0. Miejscowi wyrównali i objęli prowadzenie w drugiej odsłonie. W odstępie trzech minut zdobyli dwie bramki. Na listę strzelców wpisali się Dawid Borcon i Kamil Mazurek. Mecz zakończył się wygraną Sparty 2:1.

- Po dwóch słabszych spotkaniach z Frassatim i Hetmanem Żółkiewka liczyły się dla nas kolejne trzy punkty. Mieliśmy przewagę, ale byliśmy nieskuteczni. Cieszy zwycięstwo, martwi kontuzja Dawida Borcona, który po niefortunnym zderzeniu z bramkarzem Bugu ma złamaną nogę - ubolewa trener Bodys.

Bug Hanna - Sparta Rejowiec Fabryczny 1:2 (1:0)

Bramki: Masztaleruk (11) - Borcon (76), Mazurek (79).

Bug: Perdun - Masztaleruk, Tabeński, Tarasiuk, Naumiuk, Gromysz, Sata, Lewczuk (52 Stolarczuk), Barchuk, Sawicki, Malichani (80 Fabrika).

Sparta: Kurzępa - Grzegorczyk, Karwat, Małocha (42 Wójcik), Rutkowski, Oleksiejuk (70 Mileszczyk), Sikorski (50 Mazurek), Strug, Borcon (89 Psuja), Świeca, Ziarkowski (89 Warczak).

Dla Spółdzielcy spotkanie z Granicą Dorohusk było meczem o podwójną stawkę. Gospodarze potrzebują punktów w walce o utrzymanie. Po końcowym gwizdku szkoleniowiec miejscowych Dariusz Kuchta mógł być zadowolony.

- Było to nasze pierwsze spotkanie na zero z tyłu. Już do przerwy mogliśmy zamknąć mecz. Mieliśmy dogodne okazje. W ósmej minucie Bartłomiej Mazurek trafił w bramkarza, nie wykorzystaliśmy rzutu karnego, a trzy minuty po zdobyciu pierwszego gola Adrian Pawlak trafił w bramkarza, zamiast do bramki - relacjonuje opiekun Spółdzielcy Dariusz Kuchta.

W ekipie z Siedliszcza zadebiutował lewy obrońca Ernest Oniszczuk, pozyskany z Ludwiniaka Ludwin. - Od kilku spotkań mamy już dobrego bramkarza, który zna się na swoim fachu. Przed meczem pozyskaliśmy obrońcę. Miejmy nadzieję, że w kolejnych meczach będziemy zdobywać kolejne punkty - mówi trener Kuchta. - Zagraliśmy zbyt bojaźliwie z przodu. W obronie też panował chaos. Mieliśmy swoje okazje, ale ich nie potrafiliśmy wykorzystać - podsumowuje kierownik Granicy Dorohusk Zbigniew Oleszczuk.

Spółdzielca Siedliszcze - Granica Dorohusk 2:0 (1:0)

Bramki: Pawlak (19), Wawruszak (82).

W 16 min Adrian Pawlak (Spółdzielca) nie wykorzystał rzutu karnego (strzał w słupek).

Czerwona kartka: Piotr Kopeć (Granica) w 80 min, za faul taktyczny.

Spółdzielca: Radko - Wawruszak, Pawlak (87 Krupicz), Orłowski, Grzesiuk, Poliszuk, Oniszczuk (71 Błaziak), Czerniak, Mazurek, Osoba, Jędruszak.

Granica: Kopeć - Gregorczuk (73 Alikowski), Swatek, Kulbicki (85 Dzieńkowski), Ruszkiewicz (46 Józaczuk), A. Antoniak (78 Macegoniuk), Piotrowski, Kamola, Gorzała, Tsevikh, M. Antoniak.

Wyniki pozostałych spotkań 10. kolejki: Unia Białopole - Unia Rejowiec 1:4 (Zdybel 44 - W. Rossa 21, 70, Górny 25, 33). W 68 min Adrian Pastuszak (Rejowiec) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz) * GKS Łopiennik - Orzeł Srebrzyszcze 2:1 (Chruściel z karnego 47, Krystian Sawa 48 - Niedźwiecki samobójcza 14) * Ruch Izbica - Kłos Gmina Chełm 0:3 (J. Rak 29, Kuśmierz 70, Żurek 90) * Frassati Fajsławice - Hetman Żółkiewka 0:5 (Szymonek 28, 38, Sawicki 30, 56, Gałka 83) * Włodawianka Włodawa - Brat Siennica Nadolna 3:2 (Czarnota 16, Pogonowski 23, B. Staszewski 88 - Suduł 19, Ignaciuk z karnego 74). Czerwona kartka: Arkadiusz Wędzina (Brat) w 90 + 2 min, za drugą żółtą.