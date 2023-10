Kłos Gmina Chełm wygrał w hicie kolejki. Wyniki chełmskiej klasy okręgowej

Spotkanie w Rożdżałowie było meczem o podwójną stawkę. Przed weekendową kolejką obie drużyny sąsiadowały w tabeli: Włodawianka z 18 punktami byłą czwarta, Kłos z dorobkiem mniejszym o trzy „oczka” zajmował piątą lokatę. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1. - Gospodarze mieli dwie dogodne okazje do zdobycia bramki, dokonali tego dopiero za trzecim razem, wykorzystując rzut karny. O przewinieniu nie może być żadnych wątpliwości - nasz bramkarz sfaulował zawodnika Kłosa. Pierwsza połowa była słaba w naszym wykonaniu - relacjonuje kierownik Włodawianki Antoni Kruk.

W 36 min goście doprowadzili do remisu po trafieniu Kacpra Węglińskiego. Po zmianie stron każda z drużyn chciała przechylić szalę wygranej na korzyść. - Gospodarze dążyli do strzelenia drugiego gola, my podobnie. Decydujące trafienie miejscowi zadali w końcówce, wykorzystując błąd defensywy Włodawianki. - Nasz zawodnik stracił piłkę po prawej stronie boiska, strzał po długim rogu był na tyle precyzyjny, że piłka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do naszej bramki. Daniel Polak interweniował, ale nie mógł nic zrobić aby zapobiec utarcie bramki. Druga połowa była już nieco lepsza, ale i tak nie był to nasz dobry mecz. Nie jesteśmy zadowoleni ze straty punktów, ale gramy dalej - mówi kierownik Włodawianki.

Gospodarze dopisali cenne trzy punkty. - Już na początku powinniśmy prowadzić 4:0, dogodne okazje zmarnowali Patryk Gierczak i Paweł Mazur. Po stracie bramki w nasze szeregi wkradła się nerwowość, zupełnie niepotrzebnie. Wygraliśmy zasłużenie. Z przebiegu gry byliśmy lepszym zespołem - mówi trener Kłosa Gmina Chełm Tomasz Hawryluk.

Kłos Gmina Chełm - Włodawianka Włodawa 2:1 (1:1)

Bramki: Siatka (z karnego 9), Kuśmierz (81) - Węgliński (36).

Czerwona kartka: Paweł Kruk (Włodawianka) w 90 + 2 min, za drugą żółtą.

Kłos: Wojtiuk - Świderski, Kowalski, Mazur, J. Rak (46 Kuśmierz), Gierczak, Żwirbla, Dyński (80 Czarnecki), Poznański, Siatka, K. Rak.

Włodawianka: Polak - K. Staszewski, B. Staszewski, Kruk, Nielipiuk, Malyshev, Czarnota, Gaj, Węgliński (82 Patryk Madejczyk), Kawiak, Wysokiński (85 Kępiński).

Bug Hanna pojechał do Rejowca jako lider tegorocznych rozgrywek. Goście nie będą mile wspominać tej wyprawy - dostali bowiem solidne lanie aż 1:10. - Nasza drużyna wyszła bardzo zmobilizowana na to spotkanie, chłopcy walczyli, stosowali pressing i, w końcu, zagrali skutecznie. Przyjezdni mieli dobry początek oraz końcówkę. To nasze największe zwycięstwo w obecnym sezonie - cieszy się kierownik Unii Marcin Palonka.

Faworytem, na papierze, byli goście. - Przegraliśmy ten mecz mentalnie. Głowani zostaliśmy w Hannie i nie ma co więcej na ten tematy mówić. Podarowaliśmy rywalowi sześć bramek, po trzy w każdej połowie. Mamy swoje problemy, po spadku z IV ligi drużyna jest w budowie - mówi grający trener Bugu Michał Gromysz.

Unia Rejowiec - Bug Hanna 10:1 (5:1)

Bramki: Kwiatosz (10, 22, 34), W. Rossa (25), A. Czerwiński (37, 56, 59), Tarasiuk (54 samobójcza), Góra (87, 88) - Malichani (13).

Rejowiec: Pastuszak - Kloc, Kwiatosz (75 Bohuniuk), D. Sąsiadek, Paśnik (68 R. Rossa), A. Czerwiński, T. Rossa (80 Nowaczek), W. Rossa (68 Góra), Huk, Górny, Karauda (75 Brzezicki).

Bug: Perdun - Sawicki, Tabeński, Gromysz, Daniłosio (34 J. Stolarczuk), Naumiuk, Masztaleruk, Tarasiuk (71 Ignaciuk), Malichani, Fabrika (46 Sata), Lewczuk.

Pozostałe wyniki 8. kolejki: Orzeł Srebrzyszcze - Spółdzielca Siedliszcze 3:1 (Trusiuk z karnego 7, z karnego 31, Marcinkowski 90 + 4 - Osoba 80). Czerwone kartki: Andrzej Głowacki (Spółdzielca) w 77 min, za drugą żółtą; Radosław Grzesiuk (Spółdzielca) w 90 + 3, za drugą żółtą. W 11 min Radosław Grzesiuk (Spółdzielca) nie wykorzystał rzutu karnego (obronił bramkarz Orła) * Granica Dorohusk - Ruch Izbica 2:1 (Gorzała 12, A. Antoniak 72 - P. Lewandowski 31). Czerwone kartki: Michał Kić (Ruch) w 56 min, za drugą żółtą * Patryk Lewandowski (Ruch) w 75 min, za drugą żółtą * Roman Blonka (Ruch) w 86 min, na ławce rezerwowych, za drugą żółtą * Sebastian Białobłocki (Ruch) po mecze, za niesportowe zachowanie * GKS Łopiennik - Frassati Fajsławice 3:2 (Kamil Sawa 3, 75, Olęder 13 - Matycz 22, Adamiec 57). W 90 + 1 Jakub Stefaniak (Frassati) nie wykorzystał rzutu karnego (bramkarz obronił) * Sparta Rejowiec Fabryczny - Hetman Żółkiewka 1:0 (samobójcza Żyśko 60) * Brat Siennica Nadolna - Unia Białopole 5:1 (Ignaciuk z karnego 40, Niedrowski 44, Aleksander Urbański 50, Suduł 90 + 1, Malinowski 90 + 3 - Charaba 75). Czerwona kartka: Adam Urbański (Brat) w 90 min, za drugą żółtą.