GKS Górnik Łęczna buduje kadrę na kolejny sezon

Trwa przebudowa ekipy brązowych medalistek mistrzostw Polski. Trener Robert Makarewicz, który przejął ten zespół w kwietniu, zdecydowanie postawił na młode zawodniczki. Nic więc dziwnego, że do Górnika dołączają kolejne zdolne nastolatki.

W minionym tygodniu klub ogłosił zakontraktowanie Katji Skupień. Reprezentantka Polski do lat 19 związała z ekipą z Łęcznej dwuletnią umową. – To dla mnie duża zmiana, ale i wyzwanie, szansa na rozwój. Jestem podekscytowana możliwością gry u boku najlepszych piłkarek. Przede mną pierwszy sezon w Ekstralidze i mam nadzieję, że ciężką pracą na treningach wywalczę sobie miejsce w składzie. Zamierzam dawać z siebie wszystko, by pomóc drużynie w osiągnięciu celów. Marzy mi się zdobycie medalu mistrzostw Polski – mówi w materiałach klubowych 17-letnia defensorka, która do Górnika przenosi się z SWD Wodzisław Śląski. – Katja to inwestycja w przyszłość, ale i zawodniczka do gry w pierwszej jedenastce. Jest bardzo zdolna, o czym świadczy fakt, że grała na wszystkich szczeblach młodzieżowych reprezentacji Polski. Ma świetne warunki fizyczne i mocno liczymy, że już w rundzie jesiennej nowego sezonu stanie się wiodącą piłkarką – zaznacza w klubowych materiałach trener Górnika, Robert Makarewicz.

Kolejnym nabytkiem jest Oliwia Frontczak. 20-letnia pomocniczka, która ostatnio występowała we Włocławskiej Akademii Piłkarskiej, do Łęcznej przenosi się na co najmniej 3 lata. - Bardzo się cieszę, że dołączam do zespołu. Dla mnie to wielka szansa na pokazanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jestem ambitną zawodniczką i wierzę, że pomogę drużynie w realizacji celów – mówi klubowym mediom Oliwia Frontczak. - Ona do tej pory grała co prawda w niższej lidze, ale jest niezwykle sprawną, a jednocześnie bardzo dobrze przygotowaną fizycznie zawodniczką. Dużo sobie obiecujemy po jej transferze, bo pokazywała się ze świetnej strony na treningach – zaznacza w klubowych materiałach Robert Makarewicz.

Przypomnijmy, że wcześniej kontrakty z Górnikiem parafowały także Klaudia Miłek i Zofia Giętkowska. Swoją umowę przedłużyła także Anna Zając, która w Łęcznej jest od dwóch lat. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, potencjalnym nabytkiem może być także Kornelia Grosicka. Zawodniczka Olimpii Szczecin jest siostrą Kamila Grosickiego, który do niedawna był ważnym graczem reprezentacji Polski.

Wiadomo także, że zespół opuszczają Ewelina Kamczyk i Małgorzata Grec. Pierwsza trafi do francuskiego FC Fleury 91, a druga do austriackiego Sankt Polten. Być może do listy ubytków dołączą także Patricia Hmirova i Nikola Karczewska, które również wzbudziły zainteresowanie ze strony zagranicznych ekip.

Juniorki na remis

W pierwszym meczu półfinału mistrzostw Polski CLJ U-17 Górnik Łęczna na własnym boisku zremisował 1:1 KKPK Polomarket Medyk Konin. Wynik meczu otworzyła w 68 min Milena Kazanowska, a do remisu w 80 min doprowadziła Liwia Lizik. Spotkanie rewanżowe odbędzie się dzisiaj w Koninie. Jego początek jest zaplanowany na godz. 12. W finale czempionatu zameldował się już UKS SMS Łódź, który w dwumeczu ograł 9:2 MUKS Praga Warszawa.