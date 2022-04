GKS Górnik Łęczna we wtorek zagra na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław

Aby odzyskać tytuł nie może jednak już gubić punktów, dlatego dzisiejszy mecz ze Śląskiem Wrocław jest dla klubu z Łęcznej bardzo istotny. Obecnie podopieczne Roberta Makarewicz tracą do liderującego TME UKS SMS Łódź 6 pkt. Warto wspomnieć, że uczennice swój mecz rozegrały już w sobotę i pokonały aż 8:0 BTS Rekord Bielsko-Biała.

Wrocławski Śląsk, dzisiejszy rywal Górnika, w tym sezonie rozczarowuje i zajmuje dopiero 9 miejsce. Warto wspomnieć, że na boisku nie zobaczymy Aleksandry Posiewki. Młoda snajperka we wrześniu zerwała więzadło krzyżowe, ale ostatnio wróciła do częściowych treningów z zespołem. Okazało się jednak, że członkini reprezentacji Polski do lat 17 nie jest jeszcze w pełni gotowa do gry na najwyższych obrotach i jej pauza przedłuży sie jeszcze o kilka tygodni. Dzisiejszy mecz rozpocznie się o godz. 14. (kk)