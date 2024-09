Piłkarki Górnika Łęczna zagrały na szóstkę

XXVI Lubelskie Święto Chleba

Jarmark produktów tradycyjnych a na nim i. in. chleby, drożdżówki, chałki, cebularze, ciasta, oleje, sery, występy artystyczne, przesiewowe badania wzroku i wiele innych atrakcji. To wszystko można było spróbować i zobaczyć na XXVI Lubelskim Święcie Chleba. Święto co roku łączy tych, co na co dzień trudzą się, aby chleb przygotować i tych, którzy pracują, by na ten chleb zarobić.