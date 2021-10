Przed piłkarkami Górnika Łęczna jeden z najważniejszych meczów w rundzie jesiennej

W sobotę na stadion w Łęcznej będą zwrócone oczy dużej części fanów kobiecej piłki nożnej w naszym kraju. O godz. 12 na murawę wybiegną bowiem zawodniczki miejscowego Górnika oraz UKS SMS Łódź, czyli odpowiednio trzeciej i drugiej ekipy poprzedniego sezonu. Obie drużyny również w obecnych rozgrywkach spisują się wybornie – łęcznianki są wiceliderem, a łodzianki przewodzą ligowej tabeli. Gospodynie jedyne punkty straciły w rywalizacji z AZS UJ Kraków, kiedy sensacyjnie uległy ekipie z Małopolski. SMS zgubił 2 pkt przed tygodniem, kiedy zremisował z Czarnymi Antrans Sosnowiec. Stawka sobotniej rywalizacji jest więc bardzo duża, bo triumfator tego spotkania zostanie liderem Ekstraligi.

Górnik przystępuje do tego spotkania w znakomitych nastrojach, bo w sobotę pewnie ograł 5:0 Tarnovię Tarnów. Na tle beniaminka rozgrywek zespół z Łęcznej prezentował się bardzo dobrze, chociaż musiał sobie radzić bez kontuzjowanej Aleksandry Posiewki. Przypomnijmy, że młoda napastniczka w czasie towarzyskiego meczu reprezentacji U-17 Polski i Grecji zerwała więzadło krzyżowe przednie w prawym kolanie i będzie pauzować przez co najmniej pół roku. Jej kontuzja szeroko otworzyła bramę do pierwszej jedenastki Dominice Dereń. 24-latka wykorzystała swoją szansę i występ w meczu z Tarnovią zwieńczyła golem. To samo zrobiła zresztą Chinonyerem Macleans, która z 6 trafieniami na koncie jest trzecia w Ekstralidze w klasyfikacji najlepszych strzelczyń. Pozycję niżej w tym zestawieniu są Dereń oraz Klaudia Lefeld, które bramkarki rywali pokonywały po 4 razy. – Mecz z Tarnovią chcieliśmy rozstrzygnąć na swoją korzyść już w pierwszej połowie. Udało nam się tego dokonać, więc w drugiej połowie mój zespół grał z większym luzem. Wyglądaliśmy w tym fragmencie trochę gorzej. Szkoda, że zmienniczki, z wyjątkiem Klaudii Zielińskiej, nie zaprezentowały poziomu adekwatnego do swoich umiejętności – mówi klubowej telewizji Robert Makarewicz. (kk)

Sukces juniorek

Trzecie zwycięstwo w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorek U-17 odniósł zespół Górnika Łęczna. Podopieczne Patryka Błaziaka pokonały 2:1 na własnym stadionie CWKS Resovia Rzeszów. Obie bramki dla gospodyń zdobyła Martyna Duchnowska. Łęcznianki po 4 kolejkach mają 10 pkt i są wiceliderem tabeli.