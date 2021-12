Akademia Górnika Łęczna ze złotym certyfikatem od PZPN

Złotą „gwiazdkę” jako jedyny w województwie lubelskim otrzymał klub z Łęcznej. Zresztą już trzeci raz z rzędu. Trzeba dodać, że tym razem dzięki autorskiemu programowi szkolenia, nad którym pracowali trenerzy akademii zielono-czarnych: Paulina Kawalec, Daniel Rusek, Michał Kowalczyk oraz Damian Farotimi.

– Na pewno są powody do radości, bo trzeba było spełnić szereg warunków, żeby otrzymać ten złoty certyfikat. Te wymagania z roku na rok są coraz większe, a my jako jednak małe miasteczko potrafimy im sprostać dzięki dużej pomocy: zarządu, kopalni i wielkiej pracy trenerów – wyjaśnia Michał Kowalczyk, który w Górniku jest koordynatorem drużyn do 13 roku życia razem z Farotimim. Starszymi rocznikami zajmują się z kolei: Kawalec i Rusek.

– Spełnienie tych wszystkich warunków nie jest takie łatwe. Tym razem trzeba było chociażby podpisać umowy z: fizjoterapeutą, czy lekarzem, a do tego posiadać drużynę dziewcząt na poziomie orliczek i młodziczek. Cieszymy się jednak, że znowu się udało i że ponownie jesteśmy w tym prestiżowym towarzystwie jako przecież jedyni w województwie lubelskim – dodaje Kowalczyk.

Przyznaje też, że złota „gwiazdka” daje większe możliwości finansowe. – Możemy podnieść płacę trenerów, ale i dofinansować kursy i szkolenia. To ważne z punktu widzenia podnoszenia warsztatu i zatrudniania nowych szkoleniowców. Otrzymujemy też dotacje finansowe, dzięki którym możemy zaopatrzyć dzieciaki w sprzęt. Sam grałem w piłkę i wiem, że za koszulki, czy dresy musieli płacić rodzice. U nas dzieciaki dostają komplet koszulek treningowych, dresy, a wszystko jest finansowane z klubu. To na pewno duża korzyść – zapewnia Kowalczyk.

Nie ukrywa też, że to duży prestiż dla klubu z Łęcznej. – To pokazuje, że możemy się pochwalić nie tylko drużyną seniorów w ekstraklasie, ale że dodatkowo dobrze pracujemy również z tymi najmłodszymi. A to wpływa na postrzeganie akademii jako poważnego gracza na tym rynku. Każdy patrzy na taką szkółkę zupełnie inaczej i daje nam więcej możliwości przy organizowaniu turniejów, czy sparingów – wyjaśnia jeden z koordynatorów w Górniku.

W drugiej kategorii znalazły się: Akademia Piłkarska TOP 54 Biała Podlaska, AMSPN Hetman Zamość, BKS Lublin, Gaudium Zamość, Vrotcovia Lublin oraz Tomasovia Tomaszów Lubelski. Z kolei brązowymi „gwiazdkami” zostały wyróżnione: Akademia Piłkarska Bronowice Lublin, KP Akademia Piłkarska Kicker, LKS Szumy Susiec, MKS Stal Poniatowa, Gryf Gmina Zamość oraz UKS Jedynka Krasnystaw.

Trzecia edycja programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich będzie rekordowa. Tym razem na wsparcie dla klubów przeznaczono niemal 50 milionów zł. – Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk oraz Prezes PZPN Cezary Kulesza zdecydowali, że środki trafią do znacznie szerszej grupy odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem małych, lokalnych szkółek. Celem jest wsparcie lokalnych społeczności piłkarskich – informuje Polski Związek Piłki Nożnej na swojej stronie internetowej.

Największe zmiany w porównaniu do poprzednich edycji obejmują: otwarcie programu na małe, lokalne szkółki, które dotychczas nie były w stanie spełnić nadmiernie restrykcyjnych kryteriów. PZPN tym razem zapowiada, że będzie dużo mniej formalności i biurokracji oraz większy nacisk będzie kładziony na szkolenie trenerów, szczególnie poprzez edukację praktyczną.

Powstanie też nowa kategoria. Do tej pory przyznawano: złote, srebrne i brązowe gwiazdki, a nowa zielona zostanie przeznaczona dla małych, lokalnych szkółek. Wsparcie w ramach tej „gwiazdki” ma obejmować: dofinansowanie wynagrodzeń trenerów oraz szkoleń i kursów dla szkoleniowców, a do tego organizację wizyt edukacyjnych na terenie szkółek. Nabór ruszy jednak dopiero w drugim kwartale 2022 roku.