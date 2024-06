Drugi piłkarz z Senegalu może trafić do Motoru Lublin

Drogę z Senegalu do Lublina pół roku temu przebył już Jacques Ndiaye. Skrzydłowy na razie nie pokazał pełni swoich możliwości, bo w rundzie wiosennej dopadła go kontuzja, z powodu której pauzował kilka tygodni.

Wrócił jednak do gry w końcówce sezonu i został bohaterem żółto-biało-niebieskich”. To właśnie „Żak” w końcówce finałowego spotkania o awans do PKO BP Ekstraklasy zdobył pięknego gola i zapewnił swojej drużynie zwycięstwo 2:1.

W sumie 20-latek wystąpił w dziewięciu meczach Motoru i zdobył w nich dwie bramki. Wcześniej zaliczył równie efektownie trafienie podczas spotkania ze Zniczem Pruszków, kiedy posłał piłkę do siatki z połowy boiska.

Skoro „wypalił” transfer jednego piłkarza z Afryki, to dlaczego nie spróbować jeszcze raz? Jest duża szansa, że drugim Senegalczykiem w zespole Mateusza Stolarskiego będzie Demba Ba. To 26-letni zawodnik, który może występować na skrzydle, na „dziesiątce” oraz jako napastnik. W sezonie 23/24 strzelił siedem goli, a jego AS Pikine zajął piąte miejsce w tabeli.