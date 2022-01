Górnik Łęczna – KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 4:0 . Wysoka wygrana w pierwszym sprawdzianie [ZDJĘCIA]

Mecz z trzecioligowcem był pierwszym tegorocznym sprawdzianem formy dla beniaminka PKO BP Ekstraklasy. – Sparing z KSZO to urozmaicenie dwóch tygodni ciężkiej pracy i powrót do boiskowej rywalizacji. Do tej pory zawodnicy dużo biegali i pracowali na siłowni. Teraz zawodnicy będą mieć okazję do tego by znów pograć w piłkę – mówił jeszcze przed meczem kontrolnym w rozmowie z klubowymi mediami Kamil Kiereś, trener Górnika. – Czuję się bardzo dobrze i myślę, że wszystko co się dzieje ma swoją przyczynę. Doznałem kontuzji i musiałem ją wyleczyć. W tym czasie zregenerowałem się, ale też ciężko pracowałem by móc wrócić do gry na pełnych obrotach. Rehabilitacja przebiegła pomyślnie i skupiam się na tym by jak najlepiej przygotować się fizycznie i psychicznie do dalszej części sezonu – dodał Marcel Wędrychowski, który opuścił część rundy jesiennej ze względu na uraz.

W sobotę trener Kiereś nie desygnował do gry między innymi Macieja Gostomskiego, Bartosza Rymaniaka, Leandro, Janusza Gola, Damiana Gąski i Alexa Serrano. Mimo braku ważnych ogniw Górnik nie miał większych problemów z pokonaniem trzecioligowca. Wynik spotkania w 19 minucie meczu otworzył Michał Goliński, a kilka chwil później na 2:0 podwyższył Sergiej Krykun wykorzystując rzut karny po faulu na Przemysławie Banaszaku. Ukraiński skrzydłowy nie poprzestał na jednym trafieniu i jeszcze przed przerwą po raz drugi wpisał się na listę strzelców.

Po zmianie stron sztab szkoleniowy Górnika dokonał kilku roszad, a zielono-czarni zdołali zdobyć jeszcze jedna bramkę. Jej autorem okazał się powracający do gry Wędrychowski wpisując się na listę strzelców w 77 minucie.

Sobotni mecz kontrolny z KSZO 1920 Ostrowiec Świętokrzyski zakończył pierwszy etap przygotowań łęcznian do rundy wiosennej. We wtorek piłkarze Górnika wylecą na zgrupowanie do Turcji. A tam zielono-czarni zmierzą się między innymi z Zirą Baku (Azerbejdżan), FK Novi Pazar (Serbia), oraz FC Prisztiną (Kosowo). Powrót do Polski zaplanowano na 28 stycznia, a dwa dni później podopieczni trenera Kieresia w ostatnim meczu kontrolnym zmierzą się w Łęcznej z drugoligowym Motorem Lublin. Natomiast rundę wiosenną Górnik zainauguruje szóstego lutego w Grodzisku Wielkopolskim meczem przeciwko Warcie Poznań.

Górnik Łęczna – KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 4:0 (3:0)

Bramki: Goliński (19), Serhij Krykun (26-karny, 42) Wędrychowski (77).

Górnik: (I połowa) Kostrzewski – zawodnik testowany, Midzierski, Baranowski, Dziwniel, Drewniak, Szramowski, Goliński, Lokilo, Krykun, Banaszak. (II połowa) Woźniak – Duda, Baranowski, Szcześniak, zawodnik testowany, zawodnik testowany, Kalinkowski, Król, Tkacz (77 Mateusz Golba), Mak, Wędrychowski.

KSZO: Szymkowiak (80 zawodnik testowany) – Brągiel, Sylwestrzak, Zając (25 Kuzior), Majda – Czernysz, Dereń, Lipka, Persona, Żurek – Nawrot. Grali także: Dawid Szymański, Mikołaj Toboła, Jakub Garbacz, Maciej Stachurski, Mateusz Szela.

Czerwone kartki: Lokilo (24 min. za obrazę sędziego) – Zając (24 min. za faul).