Górnik Łęczna ma nowego partnera w naszym regionie

Podpisanie współpracy z drużyną z Wieniawy to kolejna umowa zielono-czarnych z lokalnym klubem. Górnicy współpracują już z BKS Lublin, Chełmianką Chełm, Football Academy Lublin, Polesiem Urszulin i Piaskovią Paski. Teraz najbardziej utalentowani zawodnicy z KS Lublinianki dostaną szansę trenowania i gry w Akademii Górnika Łęczna, a trenerzy skorzystają z możliwości rozwoju indywidualnego. Kluby współpracować będą również na poziomie organizacyjnym i marketingowym. – Rozwój klubowej Akademii jest dla nas jednym z priorytetów. Cieszymy się, że do grona partnerów sportowych dołącza do nas klub ze 100-letnią tradycją. Współpraca z Lublinianką to dla nas okazja na jeszcze większy przegląd uzdolnionych zawodników z Lublina i okolic – zapewnia Piotr Sadczuk prezes Górnika Łęczna. – Cieszymy się z kolejnej umowy Partnerskiej, tym bardziej, że została ona podpisana z bardzo zacnym klubem, który ma ogromne aspiracje do być lepszym i ciągłego rozwoju. Podobnie zresztą jak my. Jako Klub Ekstraklasy mający Akademię odznaczoną złotym Certyfikatem, a także bardzo dobrze funkcjonującą Szkołę Mistrzostwa Sportowego chętnie się podzielimy naszą wiedzą i ogromnym doświadczeniem. Równie dobrze możemy się czegoś nauczyć od naszego Partnera, bo przecież każdy ma swoje doświadczenia i patrzy na pewne rzeczy z innego punktu. W związku z tym współpraca takich podmiotów z pewnością przyniesie wymierne korzyści dla obu stron – dodaje Sadczuk.

Zadowolenia ze współpracy nie kryją także władze czwartoligowca. – Mając na uwadze rozwój młodych zawodników Lublinianki podjęliśmy współpracę z Górnikiem Łęczna. Od teraz będziemy współpracować w obszarze szkoleniowo-sportowym, organizacyjnym oraz marketingowym. Nawiązanie współpracy cieszy podwójnie, ponieważ każda ze stron może nauczyć się czegoś od siebie – mówi prezes Lublinianki, Patryk Al-Swaiti. – Partnerstwo z Górnikiem to przede wszystkim zintegrowany model gry i system szkolenia, a więc ogromne wsparcie dla nas w kwestii szkolenia dzieci i młodzieży. Umowa obejmuje także inne płaszczyzny, które stopniowo będziemy wdrażać. Dziękujemy za okazane zaufanie i liczymy na owocną współpracę – sternik Lublinianki.