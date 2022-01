Górnik Łęczna we wtorek wznowi treningi przed drugą częścią sezonu

Piłkarze z Łęcznej po świetnej grudniowej serii trzech zwycięstw z rzędu wydostali się ponad strefę spadkową i w dobrych humorach wyjechali na urlopy. Czasu na wypoczynek nie mieli jednak dużo, bo już we wtorek spotkają się na pierwszym wspólnym treningu. W poprzednich latach Górnik przygotowywał się do rundy wiosennej na własnych obiektach, a w tym roku uda się na zagraniczne zgrupowanie. – Pierwsze dwa tygodnie stycznia spędzimy na przygotowaniach w Polsce, a już 17 stycznia wylatujemy na obóz do Turcji – zdradza Kamil Kiereś, trener Górnika. – Tam spędzimy około dwóch tygodni i rozegramy cztery sparingi z drużynami zagranicznym. Po powrocie do Polski zostaje nam już tylko tydzień do wznowienia rozgrywek – dodaje.

Pierwszym rywalem Górnika w walce o ligowe punkty będzie Warta Poznań. Jesienią łęcznianie przegrali u siebie z „zielonymi” aż 0:4 dlatego teraz będą chcieli wziąć rewanż i udanie rozpocząć drugą część sezonu. Piłkarze i sztab szkoleniowy na najbliższe pół roku wyznaczyli sobie dwa główne cele. – Będziemy walczyć o utrzymanie i walczyć w Pucharze Polski, a więc czeka nas batalia na dwóch frontach. Fajnie, że daliśmy sobie i kibicom na to szanse. Mamy więc do czego się przygotowywać – kończy szkoleniowiec beniaminka.

PLAN PRZYGOROTAŃ GÓRNIKA ŁĘCZNA DO RUNDY WIOSENNEJ PKO BP EKSTRAKLASY

4-5 stycznia: powrót do treningów, badania wydolnościowo – szybkościowe * 8 stycznia: gra wewnętrzna * 15 stycznia: sparing z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski (w Łęcznej) * 17 stycznia: wylot na obóz do Turcji * 20 stycznia: sparing z Zira Baku (Azerbejdżan) * 24 stycznia: sparing (przeciwnik do ustalenia) * 27 stycznia: sparingi z FK Novi Pazar (Serbia), oraz FC Prisztina (Kosowo) * 28 stycznia: powrót do Polski * 30 stycznia: sparing z Motorem Lublin (w Łęcznej) * 6 lutego: godz. 12.30: spotkanie 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Wartą Poznań.

Macek z nowym kontraktem

Michał Macek przedłużył wygasającą z końcem roku umowę z Górnikiem. Nowy kontrakt trenera będzie obowiązywał do 30 czerwca 2022 roku. Trener Macek dołączył do sztabu Kamila Kieresia we wrześniu tego roku i pełni funkcję drugiego asystenta. Urodzony w Lublinie 37-latek posiada licencję UEFA A, a w przeszłości pracował w m.in. w Pelikanie Łowicz, Dolcanie Ząbki, Avii Świdnik czy Hetmanie Zamość. W sztabie trenera Kieresia jest ekspertem zajmujący się głównie rozwiązaniami ofensywnymi i defensywnymi stałych fragmentów gry.

Fot. Górnik Łęczna we wtorek wznawia przygotowania do drugiej części sezonu

Fot. GORNIK.LECZNA.PL (ARCHIWUM0