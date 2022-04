Górnik Łęczna zagra z Radomiakiem czyli pojedynek starych znajomych

Dwaj beniaminkowie zajmują zupełnie inne miejsce w tabeli. Górnik jest ostatni i potrzebuje punktów jak przysłowiowego „tlenu”. Z kolei Radomiak plasuje się na piątym miejscu i choć do podium traci bardzo dużo „oczek” to wciąż ma realną szansę na zajęcie miejsca tuż za czołową trójką. W ostatnich czterech meczach Radomiak co prawda nie przegrał, ale nie potrafił też wygrać i do Łęcznej pojedzie z zamiarem przełamania tej passy.

Najbliższy rywal Górnika to zespół, z którym zielono-czarni w ostatnich latach spotykają się często. Oba zespoły jeszcze niedawno rywalizowały ze sobą w drugiej lidze, a następnie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy by jesienią spotkać się na najwyższym szczeblu. W Radomiu górą byli gospodarze, dlatego piłkarze Górnika z pewnością zechcą wziąć rewanż. Dodatkowym „smaczkiem” jest też fakt, że obie drużyny w swoim składzie posiadają zawodników o tym samym pseudonimie. W składzie Górnika zobaczymy Leandro, który będzie się starać zatrzymać grającego w ataku Radomiaka… Leandro.

Do najbliższego spotkania łęcznianie podejdą osłabieni brakiem jednego z kluczowych ogniw. W składzie Górnika zabraknie bowiem Sergieja Krykuna. Pomocnik w minionej kolejce otrzymał kolejną żółtą kartkę w tym sezonie i z tego powodu czeka go przymusowa pauza.

W ostatniej kolejce w Gliwicach przeciwko Piastowi na murawie tylko 45 minut spędził z kolei Bartosz Rymaniak. Obrońca Górnika w walce o piłkę zderzył się z jednym z rywali. Starcie było na tyle poważne, że został on jeszcze w trakcie meczu odwieziony do szpitala na badania. Przed meczem z Radomiakiem trenował jednak z kolegami z zespołu.

Początek sobotniego mecz zaplanowano na godzinę 12.30. Mecz będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport. Klub z racji daty spotkania przygotował też niecodzienną ofertę dla kibiców. Otóż o godzinie dziewiątej na stadionie Górnika będzie można wziąć udział w święceniu pokarmów wielkanocnych.

Pozostałe mecze 29 kolejki: Sobota: Wisła Płock – Lech Poznań * Stal Mielec – Warta Poznań * Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Raków Częstochowa * Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin. Poniedziałek: Legia Warszawa – Piast Gliwice * Śląsk Wrocław – Wisła Kraków * Cracovia – Zagłębie Lubin * Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk.