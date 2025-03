Górnik Zabrze - Motor Lublin 4:0 (1:0)

Bramki: Podolski (25), Kmet (50), Hellebrand (53), Sow (64).

Górnik: Majchrowicz – Szala (46 Kmet), Janicki, Szcześniak, Janża, Hellebrand, Sarapata (65 Prebsl), Furukawa, Ismaheel (46 Sow), Podolski (86 Liseth), Zahović (71 Buksa).

Motor: Rosa – Wójcik (58 Stolarski), Bartos (46 Najemski), Matthys, Palacz (70 Luberecki), Łabojko, Wolski, Caliskaner (58 Scalet), Ceglarz, Mraz (70 Simon), van Hoeven.

Żółte kartki: Ismaheel, Janicki - Bartos.

Sędziuje: Szymon Marciniak (Płock).

Widzów: 13179.

Rezerwowi:

Górnik: Szromnik, Olkowski, Ambros, Josema, Liseth, Sow, Prebsl, Buksa, Kmet.

Motor: Jeż, Stolarski, Najemski, Luberecki, Samper, Scalet, Simon, Król, Ndiaye.

----------------------------------------------

90' Marciniak szybko po 90 minucie kończy spotkanie. Pierwsza połowa była wyrównana, ale w drugiej Górnik błyskawicznie rozbił ekipę z Lublina.

88' Powinno być 5:0. Sow atakuje prawym skrzydłem, wpada w pole karne, rozpaczliwy wślizg Łabojki zdał się na nic, Sow lekko podrzuca piłkę nad nogą Rosy i myli się dosłownie o centymetry.

82' Będzie powtórka karnego! Ceglarz po raz drugi bierze na siebie odpowiedzialnośc. Strzela w drugi róg i... Majchrowicz tym razem łapie! Niesamowita sytuacja.

81' Majchrowicz wyczuł intencje Ceglarza i broni uderzenie kapitana Motoru. Jak nie idzie, to nie idzie.

79' Karny dla Motoru. Scalet faulowany przez Szcześniaka.

74' Simon dostaje piłkę w pole karne i uderza z powietrza. Szkoda, że tylko w boczną siatkę.

73' Stolarski dopadł do piłki przy linii końcowej mocno wstrzelił ją pod bramkę, a po rykoszecie musiał swój zespół ratować Majchrowicz. Pięknego "swojaka" strzeliłby Janża.

71' Buksa za Zahovica. Ten drugi rozegral kapitalne zawody.

70' Podwójna zmiana u gości. Palacz - Luberecki i Mraz - Simon.

69' Dobra szansa gości na honorowego gola. Wolski w pole karne do van Hoevena, ten wykłada piłkę do Scalet, ale pomocnik uderza niecelnie.

68' Pierwszy... celny strzał Motoru w tym meczu. Matthys z dystansu prosto w bramkarza.

64' Górnik napierał, napierał i zamyka mecz. Kapitalne podanie "zewnętrzniakiem" Zahovica, który oddaje piłkę do Sow. Ten oszukał Najemskiego w polu karnym i strzelił do siatki na 4:0.

63' A teraz kolejna świetna akcja gospodarzy i blisko czwartego gola. Świetnie piłkę prowadził Sarapata, w odpowiednim momencie dograł do Sow, a ten uderzył z pierwszej piłki, ale prosto w Rosę. Do dobitki dopadli: Zahović i Podolski i gracze gospodarzy przeszkodzili sobie nawzajem.

62' Ajajaj. Szkoda. Gdyby Scalet minął Janickiego, to wyszedłby sam na sam. Ten pojedynek wygrywa jednak obrońca Górnika.

60' A teraz... rzut rożny. Trzecia centra prosto w ręce bramkarza.

60' I jeszcze jeden korner.

59' Palacz wygrywa przebitkę, wpada w pole karne, ale tylko rożny.

59' Wreszcie jakaś udana akcja ofensywna Motoru. Scalet kończy wszystko strzałem głową, ale i tak był spalony.

58' Podwójna zmiana w Motorze. Stolarski za Wójcika i Scalet za Caliskanera.

57' Bomba Podolskiego, ale broni bramkarz Motoru.

56' Powinno być 4:0! Sow bierze rywala na plecy po podaniu od Zahovica i w sytuacji sam na sam trafia w Rosę.

53' Niestety, jest nokaut. Piłka do Hellebranda, który decyduje się na bardzo trudny strzał: zza pola karnego, w gąszcz zawodników. Piłka mija jednak wszystkich i ląduje tuż przy słupku bramki Rosy, który nie sięgnął futbolówki.

52' Blisko nokautu w Zabrzu. Sow do Podolskiego, a ten tuż pod bramką trafia w Łabojkę.

50' 2:0. Kapitalnie w środku pola zachował się Zahović, który przejął piłkę, był faulowany przez Najemskiego jednak utrzymał się przy piłce, podprowadził ją pod pole karne i oddał do Kmeta. A zawodnik, który dopiero co pojawił się na murawie uderzył po ziemi, między nogami Łabojki.

49' Hellebrand podniósł ciśnienie swoim kibicom, bo zagrał do swojego bramkarza nie widząc, że blisko jest tam Mraz. Niewiele zabrakło, aby napastnik przejął futbolówkę, Majchrowicz wybija na aut.

49' W końcu goście przejęli piłkę, Sarapata fauluje Caliskanera.

47' Dobra akcja gospodarzy. Furukawa ograł Najemskiego, który wysoko do niego wyszedł, dograł do Zahovica, który dopadł piłkę przy linii końcowej, wycofał ją na 11 metr, ale obrońca ubiegł zawodnika Górnika.

46' Gramy po przerwie.

46' Będą zmiany w obu drużynach. Najemski za Bartosa. U gospodarzy podwójna roszada. Wchodzą: Kmet i Sow, a schodzą: Szala oraz Ismaheel.

45+1' Koniec pierwszej połowy. Jak padł jedyny gol przed przerwą?

𝐋𝐔𝐊𝐀𝐒 𝐏𝐎𝐃𝐎𝐋𝐒𝐊𝐈! 🎯 Ta lewa noga nigdy nie zawodzi! 👌 Górnik prowadzi z Motorem 1:0!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i CANAL+ online: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/mCdJXhWil5 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 15, 2025

45' Nieudane zagranie z rzutu wolnego.

44' Teraz szczęście Motoru i Bartosa. Furukawa zagrał klepkę z Zahovicem, ale nieprzepisowo tego pierwszego zatrzymał w narożniku szesnastki Bartos. Jest faul, mogła być kartka, ale sędzia oszczędził stopera gości.

43' Ależ okazja dla Motoru! Najpierw Łabojko bardzo dobrze środkiem do Wolskiego, ten prostopadle w pole karne, gdzie piłkę wybija Szcześniak. Problem w tym, że prosto na nogę Mraza. Słowak uderza bez przyjęcia w słupek, a dobitka z trzech metrów van Hoevena okazała się niecelna. Holender ma szczęście, że był na spalonym, bo to była dwustuprocentowa sytuacja.

40' Trochę szczęścia po stronie Górnika. Po zagraniu Ceglarza Majchrowicz odbija piłkę prosto w Janickiego. Obrońca ratuje jednak swój zespół od rzutu rożnego i wybija na uwolnienie.

39' Kapitalne przyjęcie Furukawy przy linii bocznej, jednym dotknięciem piłki Japończyk mija Bartosa, więc ten ratuje sytuację faulem. I ogląda kartkę. Dla Słowaka to "żółtko" oznacza pauzę w kolejnym meczu.

35' I znowu dobra akcja gości. Mraz sprytnie odgrywa piętką, Wolski do Ceglarza, ale jego zagranie wzdłuż bramki wybite na czwarty dla Motoru rzut rożny. Po centrze w pole karne Matthys nie zdołał oddać strzału.

34' Najpierw zabrakło lepszego, ostatniego podania Caliskanera, a za chwilę po drugiej strony boiska oglądaliśmy to samo. Podolski próbował górą do Furukawy jednak zdecydowanie za mocno.

33' Dobrze zapowiadała się ta akcja Motoru. Niestety, najpierw Ceglarz wszystko zwolnił, a za chwilę dośrodkowanie wyraźnie "przeciągnął" Palacz.

29' Wolny dla Motoru bardzo dobrze rozegrany. Wolski na krótko do Łabojki, ten dobrze wrzuca, ale akcja przerwana z powodu spalonego.

25' 1:0. Sarapata bardzo dobrze zagrywa do Ismaheela w pole karne, a ten nie dogrywa w ciemno, tylko szuka Podolskiego i dostarcza mu piłkę na woleja. A "Poldi" uderza lewą nogą do siatki.

19' Łabojko prostopadle do Caliskanera, szkoda, bo ciut za mocno.

18' Bartos uderza z rzutu wolnego tuż obok słupka. Była jednak "obcierka" i będzie rożny.

17' A teraz kartka dla Janickiego, który ostro potraktował Caliskanera w stylu ciosu karate. VAR przyjrzy się tej sytuacji?

16' Ismaheel trafił w piłkę, a przy okazi "wyciął" równo z trawą Wolskiego. Jest wolny i kartka dla zawodnika ekipy z Zabrza.

16' Nic z tego, piłka ostatecznie wycofana aż do Rosy.

15' Caliskaner do van Hoevena, Holender wrzuca do nikogo, ale jest kolejny korner.

14' Van Hoeven zablokowany, kolejny rożny.

13' Po chwili aut z lewej strony i następnie z prawej.

12' Wrzutka Wójcika, Szala wybija głową na rzut rożny.

10' Świetna kontra gospodarzy. Podolski zagrywa do Furukawy, ten znowu mija Palacza, ale próbuje zagrywać do Zahovica, zamiast wycofać do "Poldiego" i piłkę odbija Rosa. Wściekły były mistrz świata, że nie dostał piłki.

9' Górnik rozegrał rzut wolny na krótko, Furukawa mija Palacza na lewym skrzydle, wpada w pole karne i uderza na bramkę, ale swoje zrobił Rosa.

8' Podanie w pole karne do Sarapaty, ten po starciu z Matthysem pada w polu karnym. Marciniak od razu pokazuje jednak, że nie ma mowy o karnym.

7' Caliskaner próbował wrzucać z lewej flanki, ale nie podniósł piłki i Górnik wybija.

5' Teraz Górnik zaatakował prawym skrzydłem. Sarapata do Ismaheela, który strzela tuż zza szesnastki. Piłkę odbija Łabojko, dzięki temu Rosa nie ma problemów, żeby ją złapać.

4' Podolski do Furukawy, a Japończyk próbował zagrać między dwoma rywalami do Janży. Chyba Wójcik odbił jednak piłkę i akcja "skasowana".

2' Błyskawiczna odpowiedź Motoru. Caliskaner w swoim stylu poprowadził piłkę w pole karne, odegrał na lewo do van Hoevena, ale Holender dośrodkował w... aut.

1' I od razu akcja lewym skrzydłem, zagranie pod bramkę, ale łapie Rosa.

1' Szymon Marciniak gwizdnął po raz pierwszy, zaczął Górnik.

Obie drużyny już na boisku, zaraz zaczynamy.

-------------------------------------------------

– Wydaje mi się, że rywal w bardzo dobrej formie. To nie jest przypadek, że Motor jest tak wysoko w tabeli mimo że jest beniaminkiem. Pokazuje, że szybko zaadoptował się do warunków na najwyższym szczeblu. To będzie bardzo wymagające spotkanie. Motor jest bardzo dobrze zorganizowany, jeżeli chodzi o pressing. Nie mają powodów, żeby zmieniać swój styl gry, bo robią to dobrze. To ich zaprowadziło do tego, że są na takim, a nie innym miejscu. Nawet w meczu z Legią potwierdzili, że są w bardzo dobrej dyspozycji. Zremisowali, ale pomogli Legii strzelić dwie bramki. Gdyby nie to, to mieliby duże szanse na zwycięstwo – mówi Jan Urban, trener Górnika.

– Spodziewamy się kolejnego piłkarskiego meczu. Analizując Górnika wiemy, że to jest zespół, który ma najwyższe posiadanie piłki w lidze i wymienia najwięcej podań. To świadczy o tym, że będą chcieli dominować na boisku przez narzucenie swojego stylu, szczególnie że będą grali u siebie na stadionie przy wsparciu wielu tysięcy kibiców. Czeka nas podobne spotkanie do tego poniedziałkowego. My również będziemy chcieli pokazać swoją kulturę gry i ofensywne oblicze Motoru. Uważam, że to będzie bardzo atrakcyjne spotkanie, które warto obejrzeć pod kątem czysto piłkarskim. Jedziemy zdobyć trzy punkty, do 40 brakuje niewiele. Mamy nadzieję, że uda nam się do tego celu zbliżyć – wyjaśnia Mateusz Stolarski, opiekun Motoru.