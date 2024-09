Były napastnik Legii Warszawa znowu przymierzany do Motoru Lublin

O tym, że obaj piłkarze trenują obecnie z Motorem poinformował Hubert Mikusiński z portalu ligowiec.org. Niezgody kibicom w Polsce specjalnie przedstawiać nie trzeba.

29-latek startował do dużej kariery w Wiśle Puławy. Szybko na transfer zdecydowała się Legia Warszawa. Niezgoda w barwach stołecznego klubu rozegrał 78 spotkań i zdobył w nich 37 goli, a do tego zanotował dziewięć asyst. Może się pochwalić trzema tytułami mistrza Polski. Przy dwóch miał realny udział. W sezonie 2017/2018 w 27 występach strzelił 13 bramek. Z kolei w rozgrywkach 2019/2020 uzbierał 14 trafień, ale w zaledwie 18 meczach. W trakcie sezonu odszedł jednak do MLS.

W Stanach Zjednoczonych rozegrał w sumie 77 spotkań (17 goli i pięć asyst). Najlepszy był dla niego sezon 2022, kiedy w 30 występach zapisał na swoim koncie dziewięć goli. Niezgoda ma nie tylko talent do strzelania goli, ale i pecha do kontuzji. Miał problemy z sercem, przez które stracił wiele miesięcy. Dwukrotnie zrywał także więzadło krzyżowe w kolanie. Drugi raz w sierpniu 2023 roku. Od tamtej pory nie pojawił się zresztą na boisku.

W ostatnich miesiącach był przymierzany do wielu klubów. W ostatnich miesiącach mówiło się o zainteresowaniu ze strony: Górnika Zabrze, Śląska Wrocław czy Widzewa Łódź. Motor ponoć rozmawiał z napastnikiem, kiedy jeszcze klub występował na zapleczu ekstraklasy.

Bradly van Hoeven to 24-letni skrzydłowy, który ostatnio był zawodnikiem rodzimego FC Emmen na zapleczu Eredivisie. Holender jest lewym skrzydłowym, ale z powodzeniem radzi sobie także na prawej flance. Poprzednie rozgrywki zakończył z dorobkiem: 16 meczów, dwóch goli i czterech asyst. W swoim CV ma występy w: Sparcie Rotterdam, Go Ahead Eagles, Almere City, TOP Oss oraz FC Emmen. Wraz z początkiem lipca został wolnym piłkarzem.

Van Hoeven miał okazję występować w kadrach młodzieżowych Holandii, w różnych kategoriach wiekowych: od U15 do U18. Do tej pory nie udało mu się jednak zadebiutować w Eredivisie. Rozegrał za to 99 spotkań w Keuken Kampioen Divisie (II liga), w których uzbierał: 13 goli i 19 asyst.