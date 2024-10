Lech Poznań - Motor Lublin. Sensacja przy Bułgarskiej, beniaminek lepszy od lidera (zapis relacji na żywo)

Lech Poznań – Motor Lublin 1:2 (1:1)

Bramki: Ishak (24) - Mraz (25, 54).

Lech: Mrozek – Pereira (80 Lisman), Douglas, Pingot, Gurgul, Murawski, Kozubal (72 Szymczak), Sousa (80 Jagiełło), Hotić (66 Fiabema), Ishak, Walemark (66 Gholizadeh).

Motor: Rosa – Stolarski (59 Wójcik), Najemski (59 Bartos), Rudol, Palacz, Samper, Wolski (34 Simon), Caliskaner (71 Scalet), Ceglarz (71 Ndiaye), Mraz, M. Król.

Rezerwowi:

Lech: Bednarek, Gholizadeh, Szymczak, Salamon, Fiabema, Hoffmann, Jagiełło, Loncar, Lisman.

Motor: Bartnik, Wójcik, van Hoeven, Simo, Luberecki, Ndiaye, Scalet, Bartos, Gąsior.

-------------------------------------------------------------

90+6' Ndiaye sam na sam z Mrozkiem, ale uderza obok. To nie ma jednak znaczenia, bo sędzia kończy mecz, a Motor jako pierwszy w tym sezonie wygrywa w Poznaniu!

90' Jeszcze 5 minut! Drugi z rzędu rzut rożny dla gospodarzy, nawet Mrozek w polu karnym.

90' Dobra wrzutka z prawego skrzydła, Jagiełło strzela głową, ale na górną siatkę.

89' Groźnie w polu karnym Motoru, ale goście wybijają.

88' Udany atak Motoru, kontra Lecha, ale Palacz przerwya akcję rywali i ogląda kartkę.

80' Ndiaye uderza obok bramki.

74' Fiabema zagrywa wzdłuż bramki, ale obrońca Motoru wybija na rzut rożny.

73' Ndiaye po błędzie Mrozka uderza z połowy, ale Senegalczyk zablokowany.

71' Ndiaye i Scalet wchodza, a Ceglarz i Caliskaner schodzą.

70' Lech atakuje, ale niewiele z tego wynika. Teraz Pereira źle dośrodkował, na górną siatkę.

66' Kartka dla Rudola i wolny dla Lecha.

64' Walemark zablokowany w polu karnym.

62' Powinno być 1:3! Mrozek wysunięty, Ceglarz w bardzo dobrej sytuacji decyduje się na lob, ale za nisko i łapie bramkarz.

61' Pereira "zewnętrzniakiem" w pole karne, ale Ishak łatwo zatrzymany. Szwed domaga się karnego, ale nie ma mowy o jedenastce.

60' Samper wybija piłkę głową po strzale Murawskiego.

59' Podwójna zmiana w ekipie z Lublina. Schodzą: Stolarski i Najemski, a wchodzą Wójcik i Bartos.

58' Teraz mogą odetchnąć kibice w Poznaniu i to bardzo głęboko. Caliskaner do Mraza, a Słowak na 1:3, ale tylko na chwilę, bo sędzia szybko pokazuje, że był spalony.

54' 1:2! Ceglarz na skrzydle zagrywa do Palacza, ten bardzo dobrze znajduje w polu karnym Caliskanera. Niemiec przekłada sobie piłkę na lewą nogę, uderza, Gurgul źle odbija, a tam, gdzie powinien być jest Mraz i z "piątki" pakuje futbolówkę do siatki.

52' Wielkie szczęście Stolarskiego. Po centrze Hoticia wydawało się, że obrońca Motoru bez problemu wybije piłkę. Tymczasem się... poślizgnął. Na szczęście Gurgul się nie spodziewał, że futbolówka spadnie mu pod nogami i nie skorzystał z prezentu.

49' Pierwsze uffff po przerwie. Świetna centra Hoticia, Wallemark nie sięgnął jednak piłki, a było blisko.

48' Potężna bomba Murawskiego, Caliskaner bierze piłkę na ciało i pada na murawę, chwila przerwy.

47' Dobry przechwyt Simona i celny strzał, ale raczej taki do statystyk.

46' Ruszamy po przerwie.

45+4' Lech naciskał w końcówce, ale do przerwy zostaje 1:1.

45' Pierwsza połowa potrwa jeszcze 4 minuty.

43' Jedna akcja, dwie kartki dla Motoru: Król i Stolarski trafili do notesu sędziego. Ten drugi zabrał piłkę, kiedy rywale chcieli wznowić grę, a później odepchnął jeszcze rywala. Głupia kartka.

39' Dobry fragment Motoru, znowu dłuższa akcja, którą celnym strzałem kończy Caliskaner. Niemiec uderzył jednak prosto w Mrozka.

37' Motor dłużej utrzymał się przy piłce, były dwa auty na wysokości pola karnego, teraz rożny.

34' Niestety, zła informacja dla gości. Wolski nie jest w stanie kontynuować gry. Zmienia go Simon.

32' Znowu ufff, bo po podaniu Walemarka zamykający akcję Pereira fatalnie pudłuje.

31' Uffff jednak spalony, zostaje 1:1.

30' I trwa dalej. Piłkarze pobiegli pod swoje ławki.

29' Trwa analiza VAR.

27' Co tu się dzieje? 2:1 i znowu Ishak. A może jednak spalony? Tak czy siak kapitalne podanie Kozubala między obrocami Motoru do Walemarka, ten wykłada futbolówkę do Ishaka, a Szwed zimną krwią finalizuje akcję.

25' Ale historia! Szybki remis, a kto zdobywa gola? Mraz! Stolarski źle zagrywał w pole karne, Lech nie wybił piłki, dopadł do niej w polu karnym Wolski, który zagrywa do Mraza, a Słowak uprzedza obrońcę i idealnie uderza do siatki.

24' Lech napierał i Lech otwiera wynik. Sousa w polu karnym do Ishaka, a ten strzela swojego szóstego gola w tym sezonie. Niestety, wszystko zaczęło się od złego podania Wolskiego do Sampera tuż przed szesnastką.

22' Jedna z nielicznych akcji Motoru, Król na prawym skrzydle i rzut rożny. Niestety, zero zagrożenia.

20' Uffff najpierw Rosa odbija ostrą wrzutkę, za chwilę Rudol strzał Kozubala przyjmuje na... głowę i wybija futbolówkę.

19' Znowu zamieszanie w szesnastce gości, Walemark zgrywa piłkę głową, ale do nikoto i wybija Motor.

16' Walka wręcz pomiędzy Stolarskim, a Walemarkiem, górą ten pierwszy.

14' Uffff zamieszanie w polu karnym Motoru. Samper w ostatniej chwili wślizgiem zatrzymał Hoticia, bo ten za chwilę stanąłby oko w oko z bramkarzem.

9' Sousa tym razem zablokowany.

8' Rosa odbija uderzenie Sousy.

5' Lech napiera. Po wrzutce z lewego skrzydła Walemark sięgnął piłkę, ale w trudnej sytuacji przerzucił ją nad bramką.

4' To już widzieliśmy: Wolski na krótko do Sampera, ale ten zablokowany.

3' Rzut wolny dla Motoru i szansa na pierwszą wrzutkę w pole karne.

1' Gramy!

-------------------------------------------------------------

Tuż przed meczem Motor poinformował, że Ivan Brkić doznał poważnej kontuzji kolana na piątkowym treningu. Golkiper czeka na operację, ale na pewno będzie pauzował przynajmniej kilka najbliższych miesięcy. W Poznaniu między słupki w tej sytuacji wskakuje Kacper Rosa, a na ławkę Igor Bartnik.