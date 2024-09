Motor Lublin - Jagiellonia Białystok. Znowu zabrakło szczęścia i skuteczności (zapis relacji na żywo)

Motor Lublin – Jagiellonia Białystok 0:2 (0:1)

Bramki: Romanczuk (4), Hansen (50).

Motor: Brkić – Wójcik, Rudol, Bartos, Palacz, Samper (79 Gąsior), Wolski, Caliskaner (79 Wełniak), M. Król, Mraz (60 Simon), Ndiaye (60 van Hoeven).

Jagiellonia: Abramowicz – Sacek (78 Stojinović), Skrzypczak, Dieguez, Moutinho, Kubicki (68 Listkowski), Romanczuk, Villar (68 Kovacik), Imaz (78 Silva), Hansen, Diaby Fadiga (15 Rybak).

Żółte kartki: Caliskaner - Romanczuk, Sacek.

Sędziuje: Paweł Malec (Łódź).

Rezerwowi:

Motor: Rosa, Wełniak, Najemski, Van Hoeven, Simon, Luberecki, Stolarski, Scalet, Gąsior.

Jagiellonia: Stryjek, Stojinović, Haliti, Polak, Kovacik, Listkowski, Nguiamba, Rybak, Silva.

-----------------------------------------------

90+5' Koniec meczu. Motor znowu nie rozegrał złego spotkania, ponownie miał kilka bardzo dobrych sytuacji, ale ekipa z Lublina nie dopisuje do swojego konta ani jednego punktu.

90' Jeszcze 4 minuty dodatkowej gry.

83' Blisko gola na 0:3. Tym razem za lekkie podanie Wójcika do tyłu. Rybak blisko sytuacji sam na sam, ale Brkić czujnie wychodzi z bramki, a za chwilę Wójcik wybija futbolówkę.

80' Dobra centra Króla z prawego skrzydła, ale żaden z jego kolegów nie przejął piłkę. Za chwilę uderza Simon, piłkę znowu łapie Abramowicz.

79' Wełniak i Gąsior za Caliskanera i Sampera.

78' Silva i Stojinović za Imaza i Sacka.

77' Długa akcja kończy się strzałem po ziemi Simona. Bez problemów łapie jednak Abramowicz.

75' Wolski z dystansu nad bramką. Motor ma piłkę, ale niewiele z tego wynika w ostatnich minutach.

71' Najemski za Rudola.

68' Podwójna zmiaa u gości. Schodzą Vilar i Kubicki, a wchodzą: Kovacik i Listkowski.

66' Kartka dla Sacka i wrzut wolny dla Motoru.

60' Dwie zmiany w Motorze. schodzą: Mraz i Ndiaye, a wchodzą: debiutant van Hoeven i Simon.

58' Caliskaner wpada w pole karne, ale uderza tylko w boczną siatke.

53' Wolski wrzuca z rzutu wolnego, Mraz strzela głową, ale broni Abramowicz. Za chwilę piłka spada przed pole karne do Sampera, ale Hiszpan uderzył bardzo niecelnie.

50' Niestety, 0:2. Kubicki próbował zagrać do Hansena i w końcu się to udaje, chociaż bardzo szczęśliwie. Piłka odbija się od jednego zawodnika Motoru, drugiego, dociera do Hansena, a ten w ogóle się nie namyślał, tylko od razu huknął do siatki.

47' To powinno być 1:1! Świetna piłka na lewą flankę od Sampera. Król zgrywa do Caliskanera, ten do Palacza, ale Niemiec za chwilę dostaję znowu futbolówkę i uderza obok bramki.

46' Ruszamy z drugą połową.

45+5' Koniec pierwszej połowy.

45+3' Bardzo dobry strzał zza pola karnego Króla, piłka skozłowała przed bramkarzem, ale Abramowicz świetnie broni.

45+2' Brkić... "kiwa" się w swojej szesnastce, tym razem bez błędu. Za chwilę kontra i Mraz uderza głową po plecach rywala, tylko rożny.

45+1' Romanczuk oddaje przysługę Caliskanerowi. Teraz "stempel" pierwszego z graczy i kartka.

45' Pierwsza połowa potrwa 5 minut dłużej.

44' Dobra interwencja Romanczuka, który zatrzymał kontrę Króla.

43' Ufffff Miki Vilar dostał prezent, bo piłka przypadkowo spadła mu pod nogi w polu karnym. Hiszpan nie zdołał jej jednak opanować.

41' Kontra Jagi, za mocne podanie na prawo do Imaza, ale chyba niepotrzebnie wychodził też z bramki Brkić. Hiszpan dopadł do piłki i próbował lobować z ostrego kąta. Na szczęście nie trafił jednak w bramkę.

40' Palacz wysoko w pressingu, było blisko przechwytu.

39' Palacz strzela, rykoszet, bramkarz idzie w lewo, a piłka w prawo. Będzie jednak tylko rożny.

38' Dobry wślizg Rudola, który zażegnał niebezpieczeństwo pod swoją bramką.

36' Uffff Brkić drugi raz w dużych tarapatach, tym razem bramkarzowi dopisało szczęście i piłka do niego wróciła po złym podaniu.

31' Caliskaner zatrzymany, nie będzie nawet rożnego.

29' Udany pressing Motoru, przechwyt, Wolski podaje do Wójcika, ale ten drugi zablokowany. Dobry fragment Motoru, a może nawet bardzo dobry.

28' A za chwilę blisko gola po strzale Ndiaye! Senegalczyk huknął z powietrza centymetry nad poprzeczką!

28' Kapitalna akcja Króla na lewym skrzydle! Skrzydłowy "złamał" akcję do środka, uderzył prawą nogą, a bramkarz odbija piłkę na... poprzeczkę.

26' Niestety, po interwencji VAR okazało się, że był spalony. Nie ma gola, nadal 0:1.

24' Świetna akcja Motoru i 1:1! Caliskaner bardzo dobrze zachował się w środku pola, podał na lewo do Króla, a ten dogrywa idealnie pod bramkę do Mraza, który nie strzela w słupek, nie strzela w poprzeczkę, tylko do siatki.

23' Ndiaye łatwo złapany na spalonym.

23' Po błędzie Moutinho w przyjęciu można powiedzieć, że w końcu udał się pressing gospodarzy. Aut na wysokości pola karnego.

20' Sędzia przerywa kontrę Motoru i pokazuje "żółtko" Caliskanerowi. Niemiec postawił "stempel" na nodze Romaczuka.

19' Złe podanie Palacza wzdłuż boiska, aut dla gości na wysokości pola karnego.

18' Dobra akcja przyjezdnych. Miki Vilar uciekł Bartosowi prawą flanką, dogral do Imaza, ale ten uderzył źle i niecelnie.

15' Złe wybicie Brkicia, tym razem w aut.

14' Będzie zmiana Francuza zmieni Rybak z rocznika 2006.

11' Diaby-Fadiga zderzył się z Rudolem, obaj piłkarze na padli na murawie. Gracz "Jagi" ma rozbity łuk brwiowy.

10' Dobra akcja Palacza przy linii bocznej, ale fatalne dogranie w pole karne.

9' Groźnie aż do momentu ostatniego dogrania, ostatecznie piłka w rękach Brkicia.

9' Teraz korner dla przyjezdnych.

8' Bramkarz gości pod dużą presją, ale jednak udało się wyjść spod pressingu Motoru.

7' Wolski za lekko w pole karne, a za chwilę spalony i piłka dla "Jagi".

7' Rożny dla Motoru.

4' Niestety, 0:1. Błąd Brkicia, który miał problemy z przyjęciem. Dopadł do niego Diaby Fadiga, odebrał piłkę, a na koniec Hansen wycofał futbolówkę do Romanczuka, a ten bez problemów pakuje piłkę do bramki.

4' Centra Jagi z lewej flanki, Imaz zgrywa piłkę w polu karym, ale do Brkicia.

2' Szybka akcja Motoru, ale Ndiaye nie dograł dobrze w pole karne.

1' Motor kontra mistrz Polski zaczynamy!

---------------------------------------------

Adrian Siemieniec na antenie Canal+ Sport 3

– To nie jest ta sama Jagiellonia, co w poprzednim sezonie, bo mamy połowę szatni. Kryzys? Ciężko to skomentować, robimy swoje. W poprzednim spotkaniu z Lechią część rzeczy było pod inny pomysł, część była wymuszonych. Rywalizacja też trwa między zawodnikami, w meczach co 3-4 dni nie można wrzucić w wir rywalizacji, ale ostatni mecz pokazał, że część piłkarzy puka do pierwszej jedenastki. Mam nadzieję, że nie będzie wymiany ciosów, tylko, że będziemy kontrolować mecz poprzez to, że będziemy mieli piłkę przy nodze, czy działania pressingu. Ze strony Motoru spodziewamy się gry proaktywnej, spotkają się dwa zespoły, które będą chciały narzucić swój sposób gry, zobaczymy, jak to wyjdzie w meczu.

Mateusz Stolarski na antenie Canal + Sport 3

– Bardzo mocno biorę pod uwagę statystyki, bo to są twarde dane czy idziemy w dobrym kierunku. Wynik jest sprawą najważniejszą w piłce. Wszystkie inne statystyki nie dadzą trzech punktów poza strzeloną bramką, jedną więcej od przeciwnika. Myślę, że jeżeli dalej będziemy sumiennie pracować i kreować tyle sytuacji, to piłka wpadnie do bramki. Wymiana ciosów? Zawsze preferujemy swój styl i po odpowiednim dostosowaniu małych rzeczy do przeciwnika. Graliśmy już tak, że Kaan był za plecami Samuela Mraza. Mam nadzieję, że ta zmiana pozwoli nam bramki strzelać. Każdy kolejny mecz, to dla nas duże doświadczenie. Nie dzielę jednak przeciwników na tych z górnej i dolnej połowy. Z każdym o punkty jest trudno, ale Jagiellonia na pewno będzie grała ofensywnie, bo taki styl preferuje trener Siemieniec. My postaramy się ich atuty mocno zamykać, a wykorzystać swoje po skutecznych odbiorach piłki.

Znamy składy obu drużyn. Trener Mateusz Stolarski tym razem postarał się o kilka niespodzianek. Na ławce usiedli: Filip Luberecki i Christopher Simon. Od początku wystąpi za to były gracz Jagielloni Kaan Caliskaner. Na ławce znalazło się za to miejsce dla nowego zawodnika - Holendra Bradly van Hoevena.