Motor Lublin - Korona Kielce. Goście strzelili pierwszego gola w sezonie (relacja na żywo)

Motor Lublin – Korona Kielce 0:1 (0:1)

Bramki: Dalmau (43).

Motor: Brkić – Wójcik, Bartos, Rudol, Luberecki, Gąsior, Wolski, Ceglarz, Król, Caliskaner, Mraz.

Korona: Dziekoński – Zwoźny, Trojak, Kośmicki, Pięczek, Matuszewski, Długosz, Remacle, Fornalczyk, Nuno, Dalmau.

Żółte kartki: Mraz (Motor).

Sędzia: Marcin Kochanek (Opole).

Rezerwowi:

Motor: Rosa, Romanowski, Kubica, Wełniak, R. Król, Najemski, Stolarski, N’diaye, Scalet.

Korona: Mamla, Malarczyk, Błanik, Shikauka, Nagamatsu, Strzeboński, Smolarczyk, Chojecki, Kamiński.

------------------------------------------------------

Marcel Gąsior na antenie Canal+ Sport 3:

– Uczulaliśmy się na to, że to będzie mecz walki i drugich piłek. Wydaje mi się, że w końcówce straciliśmy kontrolę i bramkę. Chcemy budować twierdzę na naszym stadionie, w drugiej połowie wszystko przed nami, wierzymy, że zmienimy oblicze meczu.

45+2' Koniec pierwszej połowy, Motor po przerwie będzie musiał gonić. Statystyki po pierwszej połowie: posiadanie piłki (40-60), strzały (3-9), celne (1-3), podania (187-260), pokonany dystans (53,40 km - 53,45 km).

45+1' Powinno być 1:1! Luberecki do Gąsiora, ten po ziemi w pole karne, ale Mraz uderza prosto w bramkarza. Szansę na poprawkę miał jeszcze Caliskaner, ale z powietrza strzelił tuż nad poprzeczką, szkoda.

45' Ceglarz z rożnego, ale prosto w ręce Dziekońskiego.

43' 0:1! I pierwszy gol Korony w sezonie. Wrzutka z lewej flanki w okolice pola karnego, Długosz miał bardzo dużo miejsca, lekko podał do Dalmau, a piłki nie wybił Bartos. Hiszpan zrobił swoje i wpakował futbolówkę do siatki.

38' Motor mógł wyjść dwóch na dwóch po stracie gości, ale Trojak zatrzymał Króla.

36' Dobra akcja Korony. Remacle i Dalmau wymieniali podania, ale Hiszpan zablokowany.

35' Sprytne rozegranie, Nuno podaje Remacle strzela z powietrza, ale znowu źle i bez zagrożenia bramki Motoru.

35' Fornalczyk chciał założyć siatkę Rudolowi, ale będzie rożny.

34' Szybko przenosimy się pod drugą bramkę, Ceglarz poradził sobie z obrońcą, ale źle dograł w pole karne i Korona wybija na aut.

33' Remacle uderza po ziemi, ale niecelnie.

32' Beznadziejna wrzutka, Motor wybija.

30' Luberecki fauluje, wolny dla przyjezdnych i szansa na centrę w pole karne.

29' Fornalczyk sprytnie z lewego skrzydła ostro wstrzelił piłkę w pole karne, ale łapie Brkić.

27' Wolny dla Motoru, Dziekoński piąstkuje, nieudana kontra gości.

24' Remacle traci piłkę pod swoją bramką fatalnym podaniem, ale Mraz nie skorzystał z prezentu, bo uderzył fatalnie.

23' Ceglarz z Mrazem przed polem karnym rywali, ale Słowak traci piłkę.

21' Kolejny spalony, tym razem Król.

20' Ceglarz zakłada siatkę rywalowi, ale niestety wcześniej spalony.

19' Goście znowu dłużej utrzymali się przy piłce, kolejny strzał Nuno, ale bardzo niecelny.

17' Pressing Korony i fatalne podanie Caliskanera, który wykłada piłkę pod swoim polem karnym do Nuno, ten uderza, ale prosto w Brkicia, który odbija na rzut rożny.

15' Długosz dostał piłkę na prawe skrzydło, miał trochę miejsca i zdecydował się na strzał, strzał niecelny.

13' Chwila przerwy na murawie leży Wójcik.

12' Najpierw zagapili się gospodarze i na chwilę stracili piłkę, za chwilę Dziekoński czujny uprzedza napastnika ekipy z Lublina.

11' Ceglarz w dobrej sytuacji, ale chorągiewka poszła w górę, spalony.

10' Znowu prawie okazja dla Motoru. Świetnie pojedynek jeden na jeden wygrał Król, piłka trafiła do Caliskanera, który źle zabrał się z futbolówką w polu karnym, bo mógł znaleźć się w sytuacji sam na sam. Zamiast tego gubi piłkę i nie ma nawet strzału.

7' Szansa dla gospodarzy! Wolski centruje, Gąsior zgrywa, a Caliskaner uderza, ale trafia w jednego z rywali i tylko rożny.

6' Nuno fauluje Wójcika i teraz Motor będzie miał szansę na wrzutkę w pole karne.

5' Niezła wrzutka, ale nie ma strzału. Korona utrzymuje się jednak przy piłce.

3' Niebezpieczne wejście wysoko uniesioną nogą Mraza i kartka, a do tego rzut wolny dla Korony.

3' Nerwowy początek ze strony Lubereckiego, najpierw strata na swojej połowie, teraz kiepskie podanie do Ceglarza, za linię.

1' Gramy, zaczęła Korona.

---------------------------------------------------

Mariusz Arczewski (trener Korony) na antenie Canal+ Sport 3:

– Dowiedziałem się w środę po tym, jak Kamil Kuzera doszedł do porozumienia z władzami klubu. Proszę mi wierzyć, że zespół jest dobrze przygotowany. Dziękuję za zaufanie moim włodarzom, dali mi autonomię, to ja podejmuję decyzje, ale wspólnie ze sztabem pracowaliśmy cały tydzień, żeby przygotować drużynę. Długo rozmawialiśmy z chłopakami o personaliach i wierzymy w tych, których wystawiliśmy. Mamy swoje problemy kadrowe, ale problemy, to drugie imię Korony i poradzimy sobie z nimi. Znam tych piłkarzy, pracowałem z nimi, wiem na co ich stać, dwa ostatnie mecze nam nie wyszły, ale graliśmy z mocnymi przeciwnikami. Wiemy, że zagramy dobre spotkanie, ale siłą tego zespołu jest kolektyw i drużyna i to pokażemy.

Mateusz Stolarski (trener Motoru) na antenie Canal + Sport 3:

– Za każdy mecz w meczu piłkarskim są trzy punkty. Staram się nie myśleć o tym, o co będzie walczył Motor w tym sezonie. Najważniejszy jest każdy kolejny mecz, nie chcę też dzielić sezonu na początek czy końcówkę. Dobrze jest szybko zacząć punktować i my to zrobiliśmy tydzień temu. Mam nadzieję, że dzisiaj zdobędziemy kolejne punkty i będziemy się w tej lidze umacniać, żeby w niej swobodnie grać. Zmiany w Koronie? Byłem zaskoczony zwolnieniem trenera Kuzery, bo ostatni mecz z Legią był dobry w ich wykonaniu. Grali dwa razy z czołówką ligi, więc nie wyciągałbym pochopnych wniosków. Tendencja była wznosząca, bo z Legią zagrali lepiej. Nie spodziewamy się u rywali większych zmian, w cztery dni ciężko coś stworzyć na nowo. Mam nadzieję, że mecz pokaże, że dobrze się do niego przygotowaliśmy. Gra na dwóch napastników? Nigdy nie zamykam się na żadne opcje. Moją rolę jest wykorzystać, jak najbardziej potencjał zawodników, których mam. Ja staram się wykorzystać ich naturalność i żeby mogli pokazać, jak najlepszą wersję siebie. Zaczynamy normalnie, Caliskaaner będzie na pozycji ofensywnego pomocnika, jak w Gdańsku. Zobaczymy, jaką historię napisze mecz i na jakie korekty będziemy musieli się zdecydowac.

-----------------------------------------------------

Znamy składy obu drużyn. W ekipie gospodarzy do "podstawy" wskakuje Kaan Caliskaner w miejsce Krzystzofa Kubicy. Już w przerwie poprzedniego spotkania Motoru z Lechią właśnie takiej zmiany dokonał Mateusz Stolarski i Caliskaner pokazał się z bardzo dobrej strony. Poza tym bez niespodzianek. W kadrze meczowej po raz pierwszy jest Arkadiusz Najemski, ale parę stoperów nadal będą tworzyć: Sebastian Rudol i Marek Bartos.