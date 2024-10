Motor Lublin - Widzew Łódź. Siedem goli i niesamowite emocje na Arenie (zapis relacji na żywo)

Motor Lublin – Widzew Łódź 3:4 (2:3)

Bramki: Ceglarz (1), Rudol (14), Wełniak (86) - Mraz (22-samobójcza), Rondić (24, 42), Alvarez (56).

Motor: Rosa – Stolarski (76 Wójcik), Rudol, Najemski, Palacz (63 Luberecki), Samper, Wolski, Simon (63 Scalet), M. Król (57 Ndiaye), Mraz (76 Wełniak), Ceglarz.

Widzew: Gikiewicz – Da Silva (61 Kozlovski), Ibiza (90+2 Hajrizi), Żyro, Kastrati, Kerk (74 Hamulić), Shehu (90 Hanousek), Alvarez, Cybulski (61 Klimek), Rondić, Sypek (61 Łukowski).

Żółte kartki: Simon - Sypek, Shehu.

Sędziuje: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Rezerwowi:

Motor: Bartnik, Wełniak, Wójcik, van Hoeven, Luberecki, Ndiaye, Scalet, Bartos, Gąsior.

Widzew: Krzywaski, Kozlovski, Hajrizi, Łukowski, Gong, Hanousek, Klimek, Krajewski, Hamulić.

------------------------------------------------------------------

90+8' Koniec tego niesamowitego meczu. Motor przegrywa z Widzewem 3:4.

90+6' Poteżny "kocioł" w szesnastce gości, gdzie pojawił się także Rosa. I to bramkarz odbija piłkę głową. Niestety, Widzew wyszedł z opresji.

90+6' Zamieszanie pod bramką Widzewa. Ceglarz do Ndiaye, ten zgrywa głową, ale Wełniak z bliska nie zdołał umieścić piłki w siatce. Jeszcze rożny!

90+5' VAR sprawdza czy coś nie wydarzyło się w polu karnym, trener Motoru pokazywał zagranie ręką, ale sędzia nakazuje grać dalej.

90+4' Świetny przechwyt Rudola i bardzo dobre podanie do Ndiaye. Hajrizi ratuje sytuację bardzo odważnym wślizgiem. Po rożnym Widzew jednak wybija.

90+2' Teraz zmiana w Widzewie, ale inna. Ibiza schodzi, a wchodzi Hajrizi.

90' Mecz potrwa jeszcze 6 minut.

90' Shehu fauluje Lubereckiego i dostaje kartkę. A za chwilę schodzi z boiska. Wchodzi Hanousek. Zmiana jeszcze wstrzymana.

86' I jak to w piłce bywa, Motor łapie kontakt! Ceglarz do Lubereckiego, ten wrzuca pod bramkę, a Wełniak głową na 3:4. Jeszcze będą emocje na Arenie Lublin!

85' Rondić psuje kolejną okazję, a za chwilę Shehu uderza w boczną siatkę. Bardziej zanosi się na piątego gola dla Widzewa, niż trzeciego dla Motoru.

83' Rondić mógł zamknąć mecz, ale zamiast dograć do Hamulicia "połasił" się na hat-tricka i w doskonałej sytuacji huknął nad poprzeczką.

79' Jednak spalony, zostaje 2:4.

77' Motor łapie kontakt! Wełniak na 3:4. Ale VAR jeszcze sprawdza sytuację. Czekamy na decyzję.

76' Wełniak za Mraza i Wójcik za Stolarskiego.

74' Hamulić zmienia Kerka.

73' Klimek wyprowadził niezłą kontrę, ale zepsuł wszystko fatalnym strzałem.

72' Samper za mocno do Mraza w pole karne, szkoda, bo ta akcja dobrze się zapowiadała.

68' Motor atakuje. Ndiaye i Mraz trochę sobie jednak przeszkodzili. Po rożnym też bez strzału.

63' Scalet i Luberecki na boisku, a na ławkę Palacz i Simon.

61' Potrójna zmiana w zespole trenera Myśliwca. Schodzą: Da Silva, Sypek i Cybulski, a wchodzą. Kozlovski, Klimek i Łukowski.

60' Kolejny swietny atak gości, Rondić strzela, Rosa broni, a Palacz pierwszy dopada do piłki i wybija ją na rzut rożny. Ekipa z Łodzi w natarciu.

58' Kolejna okazja dla Widzewa. Da Silva dostał piłkę w pole karne, wydawało się, że będzie zagrywał, a ten uderzył po krótkim rogu prosto w Rosę.

57' Ndiaye za Króla.

56' Niestety, 2:4. Sypek zbiega z piłką do środka, oddaje ją do Alvareza, a ten uderza bardzo precyzyjnie, tuż przy słupku. Efekt? Goście mają już dwie bramki zaliczki.

56' Do wejścia szykuje się Ndiaye.

54' Cybulski ścigał się z Rudolem, górą obrońca Motoru. Za chwilę Stoalrski do Króla, a ten zagrywa przed bramkę, ale nikt z gospodarzy nie poszedł do piłki.

52' Kolejna groźna akcja gości. Shehu uderza, ale trafia w... Rondicia.

51' Uffff. Alvarez "zebrał" piłkę przed szesnastką, ustawił ją sobie do strzału i huknął tuż nad poprzeczką.

48' Sypek miał pretensje do sędziów, że nie odgwizdali faulu i dostał kartkę za dyskusje.

47' Świetne wyjście Motoru spod własnej bramki, podaniami, ale na koniec Król na spalonym.

46' Pierwsza akcja po przerwie i od razu Król wykłada piłkę do Mraza, ten strzela celnie, ale broni Gikiewicz. Mocne otwarcie drugiej odsłony. Będzie powtórka z pierwszej?

46' Zaczynamy drugą połowę.

– Ciężko to wytłumaczyć, co się wydarzyło w pierwszej połowie. Zaczynamy spotkanie najlepiej, jak mogliśmy. Strzelamy jedną bramkę, za chwilę drugą. Można stracić gola, ale nie trzy, a przede wszystkim takiego, jak ten na 2:3. Jak sami sobie będziemy strzelać, to ciężko będzie wygrać spotkanie. Wydaje mi się, że przy stałych fragmentach powinniśmy wyjść wyżej, mam nadzieję, że to poprawimy po przerwie – powiedział na antenie Canal+ Sport 3 Piotr Ceglarz.

45+1' Koniec pierwszej połowy.

45+1' Za chwilę Rondić zagrywa z prawego skrzydła do wychodzącego na czystą pozycję kolegi, ale odważnie wyjście Rosy na szesnasty metr ratuje Motor od straty kolejnego gola.

45' Udany drybling Simona, ale strzal zablokowany.

42' 2:3! Fatalne zachowanie Rosy. Bramkarz dostał podanie od obrońcy, ale nie śpieszył się z wybiciem piłki, dopadł do niego Rondić i skierował futbolówkę do siatki.

41' Ależ szansa dla Sypka! Piłka spada mu pod nogi w polu karnym, ale za długo zbierał się do strzału i został zablokowany.

39 Kartka dla Simona. Senegalczyk najpierw zagrał piłkę, ale później trafił rywala.

36' Błyskawiczna odpowiedź Motoru. Simon do Sampera, Hiszpan bez przyjęcia od razu w pole karne, a Ceglarz uderzył lekko między nogami jednego z obrońców. Gikiewicz mógł tylko obserwować, jak futbolówka nieznacznie mija słupek jego bramki.

36' Cybulski sam na czterech rywali, ale Samper "wyłuskał" piłkę skrzydłowemu ekipy z Łodzi.

34' W ostatnich minutach spotkanie trochę się uspokoiło. Motor w końcu dłużej utrzymuje się przy piłce na połowie przeciwnika.

28' Motor miał szansę na kontrę, ale Samper nie zrozumiał się z kolegami i zagrał tam, gdzie nikogo nie było.

28' Motor nadal w defensywie, a Widzew w ataku pozycyjnym.

24' Co tutaj się dzieje? Kilka minut i już z 2:0 jest 2:2. Znowu rożny, znowu Kerk, a Rondić zupełnie niepilnowany tuż pod bramką gospodarzy jest szybszy od Rosy i głową doprowadza do remisu.

24' Żle Palacz, będzie znowu rożny dla gości.

22' Widzew wraca do gry! Centra z rzutu rożnego, Mraz pechowo strąca piłkę, bo do swojej bramki. Próbował ją jeszcze wybić Stolarski, ale pakuje futbolówkę do siatki. I jest już tylko 2:1.

21' Widzew na połowie Motoru, kilka dośrodkowań, teraz rożny.

18' Kerk uderza wyraźnie nad bramką.

17' Teraz będzie groźnie pod drugą bramką. Sypek faulowany przed szesnastką. Szansa dla gości na powrót do meczu.

14' Już 2:0 dla Motoru! Wolski z rzutu wolnego wrzuca na dalszy słupek, a tam Rudol wyskakuje zza pleców obrońcy i głową strzela drugą bramkę dla gospodarzy. Trzeba dodać, że strzela w starciu ze swoim byłym klubem. Nawet trener Stolarski z niedowierzaniem kręci głową.

12' Widzew dłużej utrzymał sie przy piłce, ale ostatecznie strzału nie oddał. Kolejna szansa na kontrę, Ceglarz znowu nie miał komu zagrać. Wszystko kończy się faulem na Simonie.

9' Wydawało się, że będzie okazja do kontry dla Motoru. Ceglarz miał sporo miejsca na lewej flance, ale brakowało kolegów i nic z tej akcji nie wyszło.

8' Rożny dla Motoru, krótkie rozegranie, a akcję kończy niezłym strzałem z powietrza Król. Skrzydłowy gospodarzy nieznacznie się jednak pomylił.

1' Niesamowita historia! Szybka strata Widzewa, Simon zagrywa na prawą flankę do Króla, a ten wzdłuż bramki podaje do Ceglarza, który efektownym "krzyżaczkiem" otwiera wynik spotkania. A była dopiero 27 sekunda meczu!

1' Zaczął Widzew.

------------------------------------------------------------------

– Cieszę się, że spotykam starych znajomych już w ekstraklasie. Bardzo miło wspominam współpracę z Danielem Myśliwcem. A Widzew ma przede wszystkim swój styl, to będzie duże wyzwanie, żeby przygotować się optymalnie do tego spotkania i zapunktować - mówi na antenie Canal Plus Sport Mateusz Stolarski.

Z powodu choroby w kadrze meczowej zabrakło Kaana Caliskanera. Na ławce zawody zaczyna Jacques Ndiaye, podobnie jak Filip Luberecki. Bartosz Wolski zgodnie z planem jest jednak w podstawowym składzie, a po jego urazie nie ma już śladu.