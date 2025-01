Motor Lublin wyleciał na obóz do Turcji. Nowe twarze w kadrze

Na zgrupowanie udali się testowany w grudniu, a także w sobotnim sparingu z Wisłą Płock Franciszek Lewandowski (pomocnik z rocznika 2008, Champion Warszawa) oraz bramkarz z rocznika 2006 Łukasz Jakubowski (2006 rocznik). Ten drugi jesienią zaliczył sześć meczów w Betclic III lidze, a w poprzednich rozgrywkach zagrał 13 razy na drugoligowych boiskach.

W Turcji sprawdzany będzie defensywny pomocnik Jakub Łabojko, który ostatnio grał we Włoszech. 27-latek jest wolnym piłkarzem. Były gracz Śląska Wrocław i Rakowa Częstochowa we Włoszech grał od sezonu 20/21 (Brescia i Ternara). Zaliczył też wypożyczenie do cypryjskiego AEK Larnaka. W sumie w Serie B uzbierał 87 występów oraz 57 w polskiej ekstraklasie. Ostatni raz pojawił się na boisku w kwietniu 2024 roku, w barwach Ternary, która ostatecznie musiała się pogodzić ze spadkiem.

W kadrze na obóz nie zabrakło też pierwszego, zimowego nabytku Motoru – Brighta Ede, który dołączył do zespołu z Zagłębia II Lubin. Znalazło się też miejsce dla Piotra Berezy z drużyny rezerw (2006 rocznik).

Trener Mateusz Stolarski nie będzie miał oczywiście do dyspozycji kontuzjowanych: Ivana Brkicia i Kamila Kruka. Ten drugi powoli zaczyna treningi indywidualne i jest szansa, że pod koniec rozgrywek wróci do gry. Zgodnie z zapowiedziami dyrektora sportowego Pawła Golańskiego klub zmienia Krzysztof Kubica. Z kolei Igor Bartnik ma zostać wypożyczony.

Kadra Motoru Lublin na zgrupowanie w Turcji:

Bramkarze: Kacper Rosa, Oskar Jeż, Łukasz Jakubowski.

Obrońcy: Marek Bartos, Sebastian Rudol, Filip Wójcik, Paweł Stolarski, Filip Luberecki, Arkadiusz Najemski, Krystian Palacz, Miłosz Lewandowski, Bright Ede.

Pomocnicy: Mathieu Scalet, Bartosz Wolski, Piotr Ceglarz, Kaan Caliskaner, Michał Król, Bradly van Hoeven, Marcel Gąsior, Mbaye N'diaye, Christopher Simon, Sergi Samper, Franciszek Lewandowski, Jakub Łabojko.

Napastnicy: Samuel Mraz, Kacper Wełniak, Piotr Bereza.