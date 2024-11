Piast Gliwice - Motor Lublin. Znowu sporo goli i trzy punkty (zapis relacji na żywo)

Piast Gliwice – Motor Lublin 2:3 (1:2)

Bramki: Szczepański (37), Piasecki (70) - Mraz (8, 38, 75).

Piast: Plach – Pyrka, Munoz (46 Huk), Czerwiński, Drapiński, Leśniak (54 Piasecki), Szczepański, Chrapek, Tomasiewicz, Rosołek, Katsantonis (69 Kądzior).

Motor: Rosa – Stolarski (78 Wójcik), Najemski, Bartos, Luberecki, Samper, Wolski, Simon (62 Caliskaner), M. Król (62 Ndiaye), Mraz (89 Kubica), Ceglarz (78 van Hoeven).

Żółte kartki:

Sędziuje: Karol Arys (Szczecin).

Rezerwowi:

Piast: Szymański, Huk, Lewicki, Mokwa, Nobrega, Karbowy, Piasecki, Kądzior, Mucha.

Motor: Bartnik, Kubica, Caliskaner, Wójcik, van Hoeven, Rudol, Ndiaye, Palacz, Gąsior.

90+4' Motor ma kolejne trzy punkty! Drużyna Mateusza Stolarskiego wygrywa w Gliwicach 3:2.

90' Mecz potrwa 4 minuty dłużej.

90' Motor w końcówce utrzymuje się przy piłce i oddala zagrożenie od swojej bramki.

89' Dobre wyjście Rosy, który łapie dośrodkowanie. A Kubica zmienia Mraza.

83' Uffff Piasecki przekłada sobie piłkę na drugą nogę, ale sytuację ratuje Najemski.

78' Podwójna zmiana w ekipie z Lublina. Stolarski i Ceglarz schodzą, a wchodzą: Wójcik i van Hoeven.

75' Nie ma 3:2, ale jest 2:3! Caliskaner wrzuca z lewego skrzydła, Najemski kapitalnie zgarnia piłkę na wślizgu i odgrywa do tyłu, a Mraz z bliska pakuje piłkę do siatki!

74' Kontra Motoru, a w zasadzie Ndiaye, ale tylko rożny dla Motoru.

73' I powinno być 3:2! Kolejna wrzutka, tym razem z prawej strony wykonawcą Kądzior. Idealna wrzutka na głowę do Czerwińskiego, ale ten uderza prosto w Rosę.

71' Szczepański wrzuca z lewej flanki nad głową Sampera, a tuż przed bramką przepychali się Mraz i Piasecki. Pojedynek wygrał jednak Piasecki, który głową trafia na 2:2.

70' Znowu wolny dla gospodarzy, znowu Chrapek, ale tym razem strzał zamiast wrzutki. Broni jednak Rosa.

69' Kądzior, czyli były zawodnik Motoru za Katsantonisa.

67' Okazja na drugiego gola dla Piasta. Wrzutka Chrapka, oczywiście do piłki dopada Czerwiński i uderza po ziemi, ale nogą broni Rosa. Przy próbie dobitki spalony.

62' Król i Simon, a wchodzą: Ndiaye i Caliskaner.

62' Dobra interwencja Simona przed szesnastką, ostatecznie faul i piłka dla ekipy z Lublina.

60' Dobra szansa Piasta. Piasecki odgrywa na prawo, Szczepański wrzuca na dalszy słupek, ale Rosołek uderza głową nad bramką.

60' Do wejścia szykuje się Ndiaye.

58' Groźnie tuż pod bramką gości po zagraniu z prawej flanki, ale Piasecki zatrzymany w ostatniej chwili.

55' Ceglarz faulowany, będzie wolny dla Motoru.

55' Piast przy piłce, ale na razie kompletnie nic z tego nie wynika.

54' Piasecki za Leśniaka.

46' W przerwie Huk za Munoza i zaraz gramy.

45' Sędzia nie dolicza ani sekundy i kończymy pierwszą połowę. W meczach z udziałem Motoru nadal nudy nie ma.

44' Piast znowu dłużej przy piłce, teraz udana akcja, ale Rosołek uderza niecelnie.

38' Kapitalna odpowiedź Motoru! Luberecki wrzuca w pole karne do Ceglarza, ten od razu zagrywa do Mraza, a ten również z pierwszej piłki trafia na 1:2.

37' Niestety, jest 1:1. Po centrze z narożnika boiska piłkę podbija głową Najemski, tuż przed bramką na murawę pada Szczepański i leżąc uderza do siatki.

37' I jeszcze jeden korner dla Piasta. Tym razem wybija Simon.

36' Niezła centra w pole karne Motoru, ale wybija na rożny Stolarski.

32' Nonszalanckie zagranie piętą Sampera blisko swojej szesnastki, na szczęście bez konsekwencji.

28' Szczepański powalczył o piłkę na prawej flance, wydawało się, że może być groźnie, ale akcja miejscowych kończy się "przeciągniętym" dośrodkowaniem, które łapie Rosa.

24' Powinno być 0:2! Fatalne podanie do tyłu Rosołka, przechwyt Motoru blisko szesnastki. Król zagrywa do Simona, a ten uderza zza pola karnego, ale trafia w słupek. Dobitka Wolskiego tylko w boczną siatkę.

23' Dobra akcja Piasta, piłka chodziła od nogi do nogi, ale do czasu, bo Katsantonis zagrywął "na pamięć" na prawe skrzydło do nikogo.

22' Najemski, jak przeciwko Pogoni znowu bardzo wysoko wyszedł do rywala, teraz faulował Szczepańskiego na wysokośći pola karnego, ale Piasta.

21' Rożny dla Piasta, centra na dalszy słupek i Czerwiński znalazł się w bardzo dobrej sytuacji. Sędzia i tak przrwał jednak grę, bo wcześniej dopatrzył się faulu.

18' Piast przy piłce, ale kompletnie nic z tego nie wynika.

16' Mraz siedzi na murawie i pokazuje, że dostał "stempla".

15' Piast próbuje przejąć inicjatywę, udana akcja, ale strzał Tomasiewicza kiepski, wyraźnie nad bramką.

13' Niezła szansa dla gospodarzy, po akcji prawym skrzydłem zagranie wzdłuż bramki do Rosołka, ale Stolarski wybija na rzut rożny.

12' Wolski górą do Mraza, ten w doskonałej sytuacji strzela głową w bramkarza. Był jednak spalony.

11' Ceglarz zakłada "siatkę" rywalowi, ale jego uderzenie zablokowane.

8' Bardzo dobra akcja Motoru i otwarcie wyniku! Samper świetnie do Wolskiego, ten równie dobrze podaje do Mraza, a Słowak wychodzi sam na sam z bramkarzem, po chwili "objeżdża" Placha i chociaż wydawało się, że napastnik Motoru za bardzo wygonił się do boku, to jednak zmieścił piłkę między słupkiem, a nieporadnie zamykającym drogę do bramki Munozem.

6' Po chwili złe podanie Ceglarza, kontra Piasta, dobre podanie w pole karne do Lesniaka, ale strzał zablokowany i pierwszy rożny.

5' Samper do Simona, ale ten zatrzymany tuż przed szesnastką.

3' Wolski wyprowadzał kontrę, ale jego podanie do Ceglarza przyblokowane i akcja wyraźnie zwolniła.

1' Pierwsza udana interwencja Stolarskiego, który nabija rywala przy linii bocznej i aut dla Motoru.

1' Gramy!

W kadrze meczowej tym razem zabrakło: Mathieu Scaleta i Kacpra Wełniaka. Obu z gry wykluczyły kontuzje.

Mateusz Stolarski na antenie Canal+Sport 3

– Trzeba przyznać, że na początku wyróżnialiśmy się tym, że traciliśmy mniej bramek i spotkania były zamknięte. Mamy teraz moment, że są szalone mecze, a wyniki wysokie. Chcemy tracić mniej goli, pracujemy nad tym, ale przeciwnik też trenuje. Bramki z Pogonią Szczecin to były trudne piłki do obrony. Mam nadzieję, że tym razem bramek nie stracimy. Michał Król? Zaczynał w III lidze i krok po kroku zespół wspinał się szczeble wyżej, on też się wspinał indywidualnie. Jego postęp jest ogromny, a ja się z tego bardzo cieszę. Jestem z tego dumny, zresztą z wielu zawodników, którzy pokonywali te szczeble.