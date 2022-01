Pierwsze zimowe rozstanie w Górniku Łęczna

W grudniu beniaminek PKO BP Ekstraklasy poinformował, że na listę transferową zostali wystawieni Paweł Wojciechowski, Maciej Orłowski i Aleksander Jagiełło.

Najwcześniej z tej trójki do Łęcznaj trafił Wojciechowski, bo przed startem sezonu 2018/2019. Wówczas zielono-czarni występowali jeszcze w drugiej lidze i zakończyli ówczesne rozgrywki na dziewiątym miejscu, a Wojciechowski, który był czołowym zawodnikiem zespołu strzelił 10 bramek. W kolejnym sezonie, już pod wodzą trenera Kamila Kieresia, 30-letni napastnik zdobył o siedem bramek więcej i był jednym z głównych architektów awansu Górnika do Fortuna I Ligi.

Na zapleczu PKO BP Ekstraklasy „Wojciech” w 34 występach trafił dziewięć razy, a sezon zakończył z kolejnym awansem. Natomiast minioną rundę zamknął 10 występami, ale tylko raz znalazł się w wyjściowej jedenastce i nie zdołał strzelić ani jednej bramki.

– Bardzo dziękuje za ten okres spędzony w Górniku. Jestem wdzięczny klubowi za te ostatnie trzy i pół roku które tu spędziłem. Nigdy w swojej przygodzie z piłką nie byłem tak długo w jednym klubie, a to świadczy tylko o tym jak dobrze czułem się w Łęcznej. Chciałem podziękować wszystkim zawodnikom z którymi grałem i przede wszystkim kibicom – powiedział Wojciechowski cytowany przez klubowy portal.

Wiadomo już, że 31-latek przenosi się do pierwszoligowej Resovii, która obecnie zajmuje 11. miejsce w tabeli Fortuna I Ligi.

Pod koniec obecnego tygodnia piłkarze trenera Kamila Kieresia rozegrają pierwszy mecz kontrolny. W sobotę ich przeciwnikiem będzie trzecioligowe KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. Dwa dni po nim Maciej Gostomski i spółka udadzą się na zagraniczne zgrupowanie do Turcji. Tam Górnik zmierzy się z azerską Zira Baku, serbskim FK Novi Pazar oraz kosowską FC Prisztina. Do ustalenia pozostał jeszcze jeden rywal podczas obozu. Natomiast po powrocie do Polski w ostatnim sprawdzianie przed wznowieniem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy zielono-czarni zmierzą się z drugoligowym Motorem Lublin. Pierwszy mecz o punkty w 2022 roku zielono-czarni rozegrają 6 lutego w Grodzisku Wielkopolskim przeciwko Warcie Poznań.

Kiereś trenerem miesiąca

Ostatnią nagrodę Trenera Miesiąca w 2021 roku PKO BP Ekstraklasy zgarnął trener łęcznian Kamil Kiereś. To pierwsze takie wyróżnienie, które trafia do przedstawiciela Górnika Łęczna. Nagroda jest bardzo cenna bo wyboru Trenera Miesiąca dokonują szkoleniowcy osiemnastu klubów PKO Bank Polski Ekstraklasy.

Przypomnijmy, że Kiereś jako jedyny w całej stawce może pochwalić się kompletem punktów w grudniu. Jego piłkarze w końcówce roku wygrali z Jagiellonią Białystok, Cracovią oraz Zagłębiem Lubin. zdobywając sześć goli oraz tracąc zaledwie dwa. Dzięki temu Dodatkowo beniaminek rozgrywek wydostał się ze strefy spadkowej i przezimuje na bezpiecznej 15. pozycji.