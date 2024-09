Stal Mielec - Motor Lublin. Słaba druga połowa i porażka beniaminka (zapis relacji na żywo)

Stal Mielec – Motor Lublin 1:0 (0:0)

Bramka: Krykun (50).

Stal: Mądrzyk – Dadok (86 Jaunzems), Wlazło, Matras, Senger, Getinger, Domański (86 Assayag), Guillaumier, Hinokio (75 Knap), Krykun (75 Gerbowski), Shkurin (87 Wolsztyński).

Motor: Brkić – Wójcik (80 Stolarski), Rudol, Bartos (62 Najemski), Luberecki (74 Palacz), Samper (62 Gąsior), Wolski, Simon (62 Caliskaner), M. Król, Mraz, Ndiaye.

Żółte kartki: Assayag - Ndiaye.

Sędziuje: Marcin Kochanek (Opole).

Rezerwowi:

Stal: Jałocha, Bagalianis, Wołkowicz, Knap, Tkacz, Jaunzems, Gerbowski, Wolsztyński, Assayag.

Motor: Rosa, Romanowski, Wełniak, Caliskaner, Najemski, Stolarski, Scalet, Palacz, Gąsior.

-----------------------------------------------------------

90+4' Koniec meczu. Niestety, Motor przegrywa z ostatnią drużyną w tabeli 0:1.

90+3' Palacz zakłada rywalowi siatkę, ale za chwilę fauluje i nie będzie szansy na atak dla gości.

90+1' Ndiaye tuż zza piątki uderza, ale łapie Mądrzyk.

90' Jeszcze 4 minuty nadziei dla żółto-biało-niebieskich.

88' Rudol w pole karne, piłkę ręką odbija obrońca, ale nie ma karnego. Było sporo przypadki w tej akcji, najpierw piłka odbiła się od nogi, a dopiero za chwilę od ręki.

86' Potrójna zmiana w ekipie miejscowych. Schodzą: Shkurin, Dadok i Domański, a wchodzą: Wolsztyński, Jaunzems i Assayag.

85' Rudol z autu... w ręce Mądrzyka.

84' Lublinianie zamknęli rywali na ich połowie.

83' Znowu Motor. Wolski w polu karnym do Rudola, ten sprytnie odgrywa piętą do Ndiaye, ale Senegalczyk uderza niecelnie.

82' Szansa dla Motoru, Ndiaye z prawego skrzydła wrzuca, Caliskaner chyba zgrywa, ale wybija obrońca Stali.

80' Stolarski za Wójcika.

79' Shkurin wysoko nad bramką.

78' Mraz przeszkadza Mądrzykowi w znowieniu gry, sędzia upomina Słowaka.

75' Blisko remisu! Gąsior w pole karne, Caliskaner od razu z pierwszej piłki do Ndiaye, a Senegalczyk wyskoczył i z powietrza uderzył minimalnie obok słupka. VAR jeszcze sprawdzał czy Senegalczyk nie był faulowany, ale gramy dalej.

75' Podwójna zmiana u gospodarzy. Schodzą: Krykun i Hinokio, a wchodzą: Gerbowski i Knap.

74' Palacz za Lubereckiego.

72' Koszmarne przyjęcie Mądrzyka, rożny dla Motoru.

72' Wydawało się, że Motor w końcu dłużej utrzyma się przy piłce, ale nieporozumienie Caliskanera z Lubereckim i szybka strata.

70' Caliskaner miał sporo miejsca w środku pola, zagrywał na lewo do Króla, ale skrzydłowy nie dopadł do piłki.

69' Domański z prawej flanki do Shkurina, ale ten zdecydowanie za mocno, a to była całkiem niezła szansa.

68' Kolejna dobra akcja Stali, czterech na czterech, ale zepsuł wszystko Shkurin za lekkim podaniem.

65' Ufffff teraz sporo szczęścia przyjezdnych. Po wrzutce z lewego skrzydła piłkę zgrywa Dadok, a Shkurin z bliska trafia w słupek.

64' Bardzo dobra akcja Caliskanera, Niemiec dobrze dograł w pole karne, ale Mraz nie sięgnął piłki. Szkoda, to była pierwsza, naprawdę dobra szansa Motoru po przerwie.

62' Schodzą: Samper, Bartos i Simon, a wchodz: Gąsior, Najemski i Caliskaner.

61' Kartka dla Ndiaye, a trener Stolarski dokona trzech zmian.

60' Znowu seria ładnych podań Stali, ale gospodarze tym razem zatrzymani.

59' Ależ mogło być groźnie pod bramką Stali. Złe podanie Mądrzyka, Simon miał piłkę przed szesnastką, ale szybko ją stracił szkoda.

56' Mateusz Stolarski krzyczy do swojej drużyny "dawać wyżej".

55' Motor w końcu dłużej przy piłce, ale kompletnie nic z tego nie wynika.

53' Stal nadal w natarciu, Dadok zagrywa po ziemi, ale wybija Motor.

52' Piłka znowu w siatce Motoru, ale zdecydowanie był spalony.

50' Pierwsze minuty zdecydowanie dla Stali i w 50 minucie po pięknej akcji na 1:0 strzela głową Krykun. Akcję, którą rozpoczął podaniem od swojej bramki Mądrzyk. Mielczanie wyszli łatwo spod pressingu, a na koniec Dadok świetnie wrzucił z prawego skrzydła do Krykuna.

46' Ruszyła druga połowa.

45+1' Koniec pierwszej połowy. Niby 0:0, ale obie ekipy mogły spokojnie pokusić się o gole.

45' Przypadkowo po akcji Ndiaye piłkę w polu karnym dostał Luberecki. Miał obok siebie dwóch rywali, ale sprytnie ich oszukał odwracając się z piłką, za chwilę, w doskonałej sytuacji "Luberek" uderza jednak nad bramką. Szkoda, bo powinno być 0:1.

41' Krykun też w Brkicia.

40' Hinokio bardzo źle wybrał, zamiast podawać lekko strzelił na bramkę.

39' Dużo miejsca na prawej stronie miał Wójcik, ale długo czekał na piłkę. W końcu ją dostał, ale szybko oddał do Wolskiego, który zagrywa po ziemi, Getinger blokuje, a futbolówka odbija się od słupka i tylko rożny.

38' Dobra centra Wójcika, wybija Stal.

37' Stal blisko gola! Po rożnym zgrywa Shkurin, a na dalszym słupku Wlazło "szczupakiem" rzucił się do piłki, ale broni Brkić.

36' Po strzale Krykuna będzie rzut rożny.

32' Znowu "przeszywające" podanie Sampera, Luberecki wrzuca w pole karne, Mraz zgrywa głowa, ale futbolówka za daleko odskakuje Ndiaye i obrońca zażegnuje niebezpieczeństwo wybiciem piłki.

29' Znowu szansa dla gości! Mądrzyk "wsadził kolegę na minę" niezbyt dokładnym podaniem, przechwyt Simona, który oddaje piłkę do Ndiaye. "Żak" przez chwilę ma przed sobą tylko bramkarza, ale z obu stron doskakują do niego rywale, a Senegalczyk od razu huknął na bramkę. Szkoda tylko, że w sam środek.

26' Odpowiedź Motoru, blisko bramki Ndiaye! Świetne, prostopadłe podanie Sampera do Mraza, Słowak oddaje piłkę do Ndiaye, który mierzy lewą nogą w okienko. Niestety, po raz kolejny zabrakło centymetrów, bo futbolówka wylądowała na poprzeczce.

24' Niewiele zabrakło, a Shkurin wyszedłby sam na sam z bramkarzem Motoru, ale Rudol w ostatniej chwili wślizgiem "wyłuskał" rywalowi piłkę.

23' Najlepsza sytuacja w meczu. Hinokio dobrze wyprowadził akcję trzech na trzech, a za chwilę nawet pięciu na trzech. Piłkę dostał Shurkin, ale uderzył zbyt lekko, żeby zaskoczyć Brkicia.

21' Dobra akcja Stali, Dadok próbował ją kończyć strzałem głową, ale czujny był Luberecki.

17' Simon uderza lekko, ale minimalie niecelnie.

16' Ndiaye faulowany, znowu będzie szansa na wrzutkę z rzutu wolnego.

11' Rudol najpierw wyrzuca daleko z autu, za chwilę dośrodkowuje, ale za mocno i futbolówka dla ekipy z Mielca.

10' Wolski źle, obrońca miejscowych wybija piłkę głową.

9' Faulowany Król, Motor będzie miał rzut wolny na wysokości pola karnego.

7' Przechwyt gospodarzy w środku pola, Getinger zabrał piłkę Samperowi. Krykun atakuje w pojedynkę, ale skrzydłowy nie popatrzył nawet na bramkę i uderzył za lekko, żeby zaskoczyć bramkarza Motoru.

6' Dobra akcja Stali prawym skrzydłem, ale nieudana centra, na koniec Senger... skiksował.

6' Sporo nieudanych zagrań w obu ekipach i strat.

3' Szybka akcja Motoru lewą flanką, Michał Król centruje, ale Senger uprzedza Mraza i wybija piłkę.

3' Staly fragment gry, kilka wrzutek, ale akcja gospodarzy nie kończy się strzałem.

2' Rzut rożny dla Stali.

1' Gramy!

--------------------------------------------------------

Mateusz Stolarski na antenie Canal + Sport 3

– Każde zwycięstwo w ekstraklasie jest bardzo ważne. Lublin długo czekał na wygraną u siebie. Dużo serii ta drużyna przełamała i wygrała także to ważne spotkanie dla nas, ale i dla kibiców, którzy zawsze nas wspierają. Przed nami bardzo fajny okres, bo po to się trenuje, aby grać co trzy dni. Patrzymy na to optymistycznie. Zaczynamy dwutygodniową serię i mam nadzieję, że w dobrych humorach w nią wejdziemy. Czas w Lublinie jest dla mnie bardzo owocny, nie tylko w sukcesy, ale i moją przygodę trenerską. Dużo się nauczyłem i mam nadzieję, że będę mógł jak najdłużej kontynuować pracę. Kibice, klub, organizacja, to najwyższa półka i Lublin zasługuje na to, żeby w przyszłości znaczyć jeszcze więcej w ekstraklasowej piłce. Bardzo miło wspominam czas z trenerem Niedźwiedziem, sporo od niego wyciągnąłem. Pokazał, że warto mieć swój styl i zaszczepiać w piłkarzach ofensywny styl. Bardzo owocny czas i serdecznie dziękuję mu za to.

Janusz Niedźwiedź na antenie Canal + Sport 3

– Trzy tygodnie to naprawdę sporo i jest jeszcze większy głód gry u zawodników. Lubię pracować z piłkarzami, rozwijać ich i drużyny. Chcę, żeby Stal była odważniejsza i bardziej kreatywna. Stać nas na lepszą grę przy piłce. Wierzę, że zobaczymy dzisiaj, jakim jestem trenerem i co zrobiliśmy w ostatnich tygodniach. Najważniejsze, żeby to się przełożyło na wynik. Mieliśmy okazję krótko pracować z Mateuszem, dołączył do nas w styczniu na dwa miesiące. To było dawno, więc piłka poszła do przodu, my też, jest to delikatny smaczek. Pracowaliśmy razem, a teraz będziemy rywalizować.

W składzie gości bez większych niespodzianek. Do "podstawy" wraca Filip Luberecki, którego w spotkaniu z Górnikiem Zabrze zastąpił Krystian Palacz. Parę stoperów tworzą: Sebastian Rudol i Marek Bartos. Na ławce usiadł Arkadiusz Najemski. Poza tym ponownie od pierwszej minuty zawody rozpoczną: Sergi Samper i Christopher Simon, który przeciwko Górnikowi zdobył zwycięskiego gola.