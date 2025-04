Widzew Łódź - Motor Lublin (relacja na żywo)

Widzew Łódź - Motor Lublin 0:0

Bramki:

Widzew: Gikiewicz – Therkildsen, Żyro, Ibiza, Kozlovsky, Hanousek, Sypek, Alvarez, Czyż, Cybulski, Tupta.

Motor: Tratnik – Wójcik, Najemski, Matthys, Luberecki, Samper, Wolski, Caliskaner, Ndiaye, Mraz, Król.

Żółte kartki: Wolski, Luberecki.

Sędziuje: Jarosław Przybył (Kluczbork).

Rezerwowi:

Widzew: Biegański, Łukowski, Sobol, Kwiatkowski, Volanakis, Kerk, Kastrati, Krajewski, Nunes.

Motor: Rosa, Stolarski, Bartos, Palacz, Łabojko, Scalet, van Hoeven, Ceglarz, Augustin.

--------------------------------------

19' Therkildsen doszedł do piłki po rzucie wolnym, ale bardziej odbił futbolówkę niż strzelił na bramkę.

18' Łatwo Widzew uciekł spod pressingu, Luberecki przerywa groźną akcję faulem i też ogląda kartkę.

16' Daleki wyrzut z autu, akcja Motoru kończy się przewrotką Ndiaye. Senegalczyk nie trafił jednak w bramkę.

12' Luberecki wygrywa pojedynek z Sypkiem.

11' Długa piłka na Sypka, znowu czujny Tratnik wychodzi daleko z bramki i wybija piłkę.

10' Kartka dla Wolskiego.

8' Dobra akcja Widzewa. Z prawej strony do lewej. Najpierw zablokowany Kozlovsky, a po chwili Tupta. Dobrze zachował się Luberecki, który zatrzymał rywala wślizgiem. Naprawdę było teraz groźnie.

7' Czujny Tratnik ratuje Motor. Po dalekim podaniu z linii obrony nieporozumienie w defensywie gości. Tupta wyszedłby sam na sam z bramkarzem, gdyby nie interwencja za szesnastką golkipera.

5' Akcja lewą flanką Króla, centra, uderza Ndiaye, ale nieczysto i zagrożenie bramki Widzewa żadne.

4' Teraz golkiper wyrzucił piłkę ręką i od razu celniej, bo zanosiło się na groźną akcję gospodarzy. Zanosiło, bo świetny przechwyt zaliczył Wolski.

3' Gikiewicz znowu długą piłką rozpoczyna grę, ale znowu kiepskie zagranie bramkarza.

2' Żle wyrzucony... aut i piłka dla Widzewa.

1' Gramy!

Obie drużyny już na boisku, za chwilę zaczynamy. Oby to spotkanie było przynajmniej tak ciekawe, jak pierwsze starcie obu drużyn.

--------------------------------------

Goście w Łodzi będą chcieli zagrać tak, jak zaprezentowali się po przerwie spotkania z Lechem. Zdominowali czołowy zespół ligi i mogli się pokusić o remis. Ostatecznie przegrali jednak 1:2.

– Żałujemy, że nie udało się co najmniej zremisować, bo mieliśmy swoje sytuacje, ja miałem sytuację, w której szkoda, że ta piłka trochę inaczej się nie odbiła od słupka, ale to już jest historia i skupiamy się na sobotnim meczu. Jedziemy do Łodzi, żeby wygrać. Wiemy, że Widzew u siebie w domu, przed własnymi kibicami jest bardzo mocny. Trybuny ich niosą i to na pewno nie będzie łatwe spotkanie. Chcemy zrewanżować się za pierwszy ligowy mecz. Mamy nadzieję, że trzy punkty wrócą do Lublina, a my sprawimy naszym kibicom dobry prezent na święta – mówi Piotr Ceglarz.