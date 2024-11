Bramkarz Górnika Łęczna kontuzjowany

W minioną sobotę podopieczni trenera Pavola Stano przegrali na swoim stadionie z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza 0:2, a popularne „Słoniki” dzięki wygranej zachowały fotel lidera. Natomiast łęcznianie po tej kolejce wypadli ze strefy gwarantującej udział w barażach o PKO BP Ekstraklasę.

Po meczu z ekipą z Niecieczy piłkarze Górnika otrzymali wolne i do treningów wrócili we wtorek. Niestety, ze względu na uraz z drużyną nie może trenować Adrian Kostrzewski. 26-latek podczas treningu jeszcze przed meczem z Bruk-Betem doznał urazu głębokiego rozcięcia skóry prawego podudzia. - Nasz zawodnik ma obecnie założone pięć szwów, co uniemożliwia mu normalne treningi z drużyną. Przerwa od zajęć potrwa co najmniej trzy tygodnie – poinformował Górnik.

Brak Kostrzewskiego to z pewnością kłopot, ale z drugiej strony od dłuższego czasu pierwszym wyborem trenera Stano pozostawał Branislav Pindroch. Kibice Górnika powinni więc trzymać kciuki, by słowackiemu bramkarzowi nie stało się nic w czasie przygotowań do najbliższego ligowego spotkania. W niedzielę zielono-czarni zagrają na wyjeździe z Wisłą Płock. Będzie to mecz z dodatkowymi smaczkami, bo prezesem „Nafciarzy” jest były sternik Górnika – Piotr Sadczuk. Natomiast golkiperem płocczan od tego sezonu jest były kapitan zielono-czarnych Maciej Gostomski.

Leandro na kursie dyrektora

Dyrektor sportowy Górnika Łęczna Leandro został zakwalifikowany na trzecią edycję kursu Dyrektora Sportowego Klubu organizowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej. Pierwszy zjazd zaplanowano na 21 listopada w Szkole Trenerów PZPN w Białej Podlaskiej. Koordynatorem trzeciej edycji będzie Radosław Mozyrko.

Kurs jest dedykowany dyrektorom sportowym klubów PKO BP Ekstraklasy oraz Betclic I Ligi. Docelowo, za kilka lat ukończenie tego kursu ma być wymogiem do pełnienia tej funkcji w klubach dwóch najwyższych klas rozgrywkowych. Kurs prowadzony będzie głównie przez prelegentów zagranicznych.