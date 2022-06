Doświadczony obrońca żegna się z Górnikiem Łęczna

– Chciałem podziękować całej górniczej rodzinie za to co zrobiliście dla mojej kariery. Dziękuje wszystkim kibicom za wsparcie przez cały mój pobyt w Łęcznej. Dziękuje również zarządowi klubu, sztabom szkoleniowym, każdemu zawodnikowi, z którym tutaj grałem – powiedział Leandro.

Brazylijczyk po raz pierwszy trafił do Łęcznej przed startem sezonu 2015/2016 i grał w Górniku przez kolejne dwa lata po czym przeniósł się na kolejne dwa sezony do Stali Mielec. Natomiast w lecie 2019 roku ponownie dołączył do zielono-czarnych i najpierw awansował z zespołem do Fortuna I Ligi, a następnie PKO BP Ekstraklasy. W zakończonym sezonie 2021/22 rozegrał 31 spotkań w PKO BP Ekstraklasie oraz 4 w rozgrywkach Fortuna Pucharu Polski. – To były fantastyczne trzy lata i niezapomniane momenty. Zrobiliśmy w tym czasie dwa awanse – z drugiej ligi do pierwszej, a potem z pierwszej do Ekstraklasy. Niestety w tym sezonie nie udało się utrzymać w najwyższej klasie rozgrywkowej. Życzę jak najlepiej klubowi który zrobił dla mnie bardzo dużo– dodał popularny „Leo”.

Nie wiadomo jeszcze jaka będzie przyszłość Leandro, ale od pewnego czasu w mediach pojawiały się informacje, że zawodnik może ponownie trafić do Stali Mielec.