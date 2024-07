Górnik Łęczna dotarł na obóz do Kielc. W środę kolejny sparing

Przypomnijmy, że łęcznianie wrócili do treningów 19 czerwca od zajęć na swoich obiektach. W pierwszym tygodniu przygotowań zielono-czarni rozegrali dwa mecze kontrolne, oba z innymi zespołami z pierwszej ligi. Najpierw Górnik wygrał 2:1 ze Zniczem Pruszków, a następnie pokonał w Łęcznej siedlecką Pogoń 3:1.

Sparing z ekipą z Siedlec zakończył pierwszy etap przygotowań do nowego sezonu. W poniedziałek piłkarze z Łęcznej wsiedli do autokaru i udali się na kilkudniowe zgrupowanie do Kielc. Po dotarciu na miejsce i zakwaterowaniu drużyna odbyła pierwsze zajęcia o charakterze wprowadzającym. – Pierwszy trening był bardzo udany. Było dużo przyjemności i dużo uśmiechu. Myślę, że fajnie zaczęliśmy obóz i będziemy pracować dalej – powiedział na łamach mediów społecznościowych Górnika Jakub Bednarczyk, obrońca Górnika.

Z Górnikiem pożegnał się natomiast Jakub Kwiatkowski. Wygasający z dniem 30 czerwca kontrakt z pomocnikiem nie został przedłużony. Kwiatkowski trafił do Łęcznej z rezerw Legii Warszawa pod koniec czerwca 2022 roku. W zielono-czarnych barwach zagrał łącznie 10 spotkaniach Fortuna I Ligi i dołożył jeden mecz w ramach krajowego pucharu. Od września ubiegłego roku był wypożyczony do drugoligowej Raduni Stężyca. Po zakończeniu sezonu w drugiej lidze wrócił do Łęcznej, ale wraz z końcem czerwca stał się wolnym zawodnikiem.

We wtorek Damian Zbozień i spółka trenowali dwukrotnie – rano zajęcia odbyły się na boisko, a popołudniu na siłowni. W środę podopieczni trenera Pavola Stano zagrają trzeci mecz kontrolny w letnim okresie przygotowawczym. W centrum treningowym Cracovii w Rącznej rywalem zielono-czarnych będzie Hapoel Beer Shewa.